Con 2 de Messi, Barcelona aplasta a Celta en la Copa del Rey

Barcelona, España

Lionel Messi aportó un doblete en apenas tres minutos, para que el Barcelona apabullara el jueves 5-0 al Celta de Vigo, con lo que se colocó en los cuartos de final de la Copa del Rey, donde es tricampeón defensor.



El argentino participó también en la fabricación del tercer tanto, conseguido por Jordi Alba. Gracias al 21ro y 22do gol de Messi durante la temporada en las distintas competiciones, el Barsa se impuso por 6-1 en el marcador global.



“Es un lujo tener a Messi en el equipo”, destacó Alba. “A mí personalmente me va fenomenal. Ve el juego increíble, siempre nos buscamos y por suerte pudimos hacer goles los dos”.



Alba fue abastecedor para los disparos de Messi a los 13 y 15 minutos. “Leo” le devolvió el favor con la asistencia a los 28.



El uruguayo Luis Suárez marcó el 4-0 antes del entretiempo.



Messi fue sustituido a los 59 minutos por Ousmane Dembélé, quien cobró un saque de esquina en la recta final para que Ivan Rakitic completara la goleada mediante un cabezazo.



El brasileño Philippe Coutinho, flamante fichaje del conjunto catalán, miró el encuentro desde el graderío del Camp Nou. Esta semana, fue transferido desde el Liverpool.



Coutinho no debutará con el Barcelona sino hasta que se recupere de una dolencia muscular en la pierna derecha.



El técnico Ernesto Valverde decidió no correr riesgos tras el empate 1-1 registrado en la ida, y envió a Messi desde el comienzo. El rosarino jugó por primera vez en esta edición de la Copa del Rey, tras descanasr en los primeros tres compromisos.



“La primera parte ha sido de un gran nivel. Salimos concentrados porque respetamos al rival, pues ya nos empató aquí en la liga y empatamos el otro día”, explicó Valverde. “Teníamos que hacer un buen partido para pasar, y lo hemos hecho. Estamos contentos, disfrutamos todos”.



También el jueves, Sevilla derrotó 2-1 a Cádiz, mientras que Espanyol dio vuelta a la serie contra el Levante con un triunfo por 2-0 y un global de 3-2.



El triunfo del Sevilla por 4-1 en el global alivió un poco la presión sobre el técnico Vincenzo Montella, tras el revés por 5-3 ante Real Betis el sábado en su debut en la liga española.