Real Madrid pasa a cuartos de final de la Copa del Rey, pero no despeja dudas

Madrid, España

El Real Madrid, en crisis de resultados en la Liga se clasificó para los cuartos de final de la Copa del Rey tras empatar 2-2 al Numancia (5-2 en el total de la eliminatoria), aunque el equipo de Zinedine Zidane sigue sin dar muestras de recuperación.



Lucas Vázquez marcó por partida doble para el Real Madrid (11 y 59), pero el Numancia, de segunda categoría, se llevó un merecido empate con un doblete de Guillermo Fernández (45 y 82).



Tras la charla de una hora de Zidane con sus jugadores el martes en búsqueda de la reacción, después del empate en Vigo que le deja a 16 puntos del líder Barcelona en Liga, los aficionados que acudieron al Estadio Bernabéu esperaban una reacción de su equipo, pese a que jugaron muchos suplentes.



El hecho de jugar ante un equipo de una categoría inferior y con la eliminatoria sentenciada tras la victoria en Soria hace una semana podía hacer presagiar un triunfo fácil de los blancos.



Más aún cuando Lucas Vázquez adelantó a los locales a los 11 minutos, con un remate de cabeza picado a centro de Dani Carvajal.



Pero el Real Madrid se durmió tras el gol y dejó que los sorianos empatasen justo antes del entretiempo, en una contra culminada por Guillermo Fernández (45).



Lucas Vázquez volvió a poner por delante a los Blancos a la hora de juego, pero el Numancia no solo no se vino abajo, sino que encerró en su área al Real Madrid en los últimos 20 minutos del partido.



Fruto de ese asedio llegó el empate de Guillermo Fernández (82), aunque el Numancia tuvo varias ocasiones para haberse llevado la victoria, aunque testimonial, de su visita al Bernabéu.



El Leganés y el Alavés también se clasificaron este miércoles para los cuartos de final de la Copa del Rey, eliminando respectivamente a Villarreal y Fuenlabrada.



En el Estadio de La Cerámica de Villarreal los castellonenses se impusieron por 2-1, pero la clasificación fue para los madrileños por el valor doble de los goles fuera de casa.



El marroquí Nabil El Zhar puso por delante a los madrileños a la media hora de juego, un tanto que obligaba al Villarreal a marcar tres goles para pasar a cuartos.



En una segunda parte de asedio local, el Submarino Amarillo solo anotó dos tantos (Daniel Raba en el 48 y el ruso Dimitry Cherysev en el 89) y no consiguió su objetivo.



Es la primera vez que el Leganés se clasifica para los cuartos de final de la Copa del Rey en sus 89 años de existencia.



Por su parte, el Alavés, vigente subcampeón del torneo, cumplió el trámite ante un equipo de tercera categoría, el Fuenteventura, al que ya había derrotado en la ida (3-0).



En Mendizorroza, los vascos volvieron a imponerse con los goles del bosnio Ermedin Demirovic (54) y Alfonso Pedraza (90).



Estos dos equipos se unen a Atlético de Madrid y Valencia, que lograron el pase el martes.



El Barcelona se jugará el jueves el pase ante un Celta que empató 1-1 en la ida.