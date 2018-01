Cuatro equipos de la Liga Nacional no han cumplido con requisitos para licenciamiento FIFA

Tegucigalpa, Honduras

Solo seis de los diez equipos de la Liga Nacional Profesional han cumplido con la entrega de sus documentos para el licenciamiento FIFA. Motagua, Olimpia, Raal España, Marathón, Juticalpa y la UPNFM están al día con sus requisitos.

Los clubes que no presentaron sus documentos son: Platense, Real Sociedad, Honduras de El Progreso y Vida.

Para esas cuatro instituciones se les aplicará el catálogo de sanciones según Fernando Osorio, encargado del licenciamiento en la Fenafuth.

"A ellos se les va a hacer un llamado de atención y si el 9 de febrero no presentan sus documentos podrían perder seis puntos y se les aplicaría una multa de 12 mil 500 lempiras" dijo Osorio.

El principal problema de los clubes es que no han presentado sus estados financieros debidamente revisados por una firma auditora constituida legalmente en el país.

"Entendemos que por el tema económico no se puede obligar a los clubes a pagar una firma auditora pero sería lo mejor". Agregó que "nosotros pensamos que no son requisitos inalcanzables los que manda la FIFA".



"He estado en contacto con cada uno de los equipos y ellos alegan que entregarán los requisitos a tiempo y espero que no entreguen sus papeles hasta el 9 de febrero, si pueden será mejor que lo hagan antes" finalizó Fernando Osorio.

