Marvin Fonseca, exgerente de Motagua, detalla su salida

Tegucigalpa, Honduras

Después de 12 años de servir como gerente deportivo en Motagua, Marvin Fonseca, se marchó del club.

El exportero de los Azules estuvo trabajando en la parte gerencial hasta el viernes pasado y reveló que se marcha con un poco de dolor ya que ni siquiera le explicaron el motivo de su salida.



"A partir del viernes dejé de ser gerente de Motagua, me llamaron a la oficina a las 4:00 PM, me entregaron una carta de agradecimiento por todos los logros conseguidos en tan corto tiempo. Soy una persona que he amado al equipo en las buenas y las malas, me entregué al cien por ciento en mi trabajo, pero se terminó mi ciclo. Fuí un gerente exitoso y me voy agradecido con Pedro Atala, Don Eduardo y Julio Gutiérrez quien creyó en mi hace 12 años, con él trabajé en Primera División y las reservas", dijo.



A nivel de redes sociales se mencionó que Marvin se iba del club por una fuerte discusión que tuvo con Diego Vázquez por la poca participación de Harold Fonseca, pero Marvin aclaró que "no, con él nunca tuve problema, tampoco influí para que jugara mi hijo. Estuve trabajando con varios entrenadores y nunca hubo ninguna queja mía. Hice mi trabajo profesionalmente, peleé por la causa del equipo y me voy con la frente en alto. Es más, le agradezco a Diego por confiar en mí".



"Pienso que algún directivo no valora el trabajo de uno, esto no es de llorar sino de agradecerle al equipo ya que aquí estuve como futbolista y luego como gerente. Me voy con nostalgia por todo lo que hice en el club. Vamos a tratar de salir adelante en mi negocio a partir de ahora". Agregó que "estuve en siete finales en reservas y seis de Liga Nacional".



Hay algo que Marvin resiente y es que nadie se acercó a explicar porqué lo despiden. "No tuvieron el valor de decirme porqué me voy. Solo me llamaron donde la jefa de personal y me entregaron la nota de agradecimiento. Tenía que salir un directivo a decirme porqué no me iban a renovar mi contrato" dijo.



Harold dejaría el Nido

Como padre del portero Harold Fonseca opinó "Harold va a tomar su decisión, el tiene un año y un mes de no jugar, se siente perjudicado, en junio pasado fue a Costa Rica y ahí jugó. No hay excusas para decir que no ha jugado. El ha llegado a la casa bien dolido porque no le dan oportunidad de jugar".



Está claro que Harold tiene dos ofertas muy buenas, la de Olimpia y la más fuerte es la de Real España. "Es que el corazón azul lo tiene, pero antes que todo tiene que ser un profesional. Mi hijo ha tenido un proceso impresionante desde niño pero en primera no se le han dado las cosas y debe tomar su decisión. Con mucho dolor se lo digo que si le toca salir de Motagua va a tener que irse. La carrera del futbolista es corta y él tiene que estar jugando a estas alturas".

Lea además: Este miércoles sepultarán restos de Juan Carlos García