Eric Abidal reveló la dura respuesta de Messi al verlo enfermo de cáncer

París, Francia

El ex futbolista francés Eric Abidal reveló las duras palabras que le escribió la estrella del Barcelona, Leo Messi, cuando le envió un video de aliento a sus compañeros mientras luchaba contra su cáncer de hígado.

"Algunos me vieron como un vegetal. Una vez, hice un video para los jugadores, había un partido y quería darles aliento. Lo que me dijo Messi cuando les mandé los videos fue: 'No tendrías que habernos mandado eso, nos hizo mal'. Yo me veía bien. Pero ellos me dijeron que parecía muerto en vida. Los destruyó", reveló el francés.

El defensor le concedió una entrevista a su compatriota y ex jugador Oliver Dacourt, que labora para el Canal + de Francia, donde recordó todo el sufrimiento que pasó en su lecho de enfermo.

Asimismo, Abidal recordó que le dio nostalgia que su excompañero de equipo, Thierry Henry, lo visitara en un hospital de Nueva York, donde realizaba su tratamiento, debido al mal estado en el que se encontraba.

"Titi vino a verme de Nueva York. Cuando le vi al fondo del pasillo me puse a llorar porque no quería que me viera así, pero me gustó que me viniera a ver”, mencionó el deportista.

Por últimos, el ex seleccionado francés dijo que lo que pasó en su pelea contra el cáncer "es un dolor que tendré grabado de por vida. Era insoportable y cuando digo insoportable es que era como un volcán. Era como un cuchillo abierto. Cuando vino a verme el doctor a decirme que lo sentía y que debía operar de nuevo, yo me alegré. Era un sufrimiento que no lo deseo a nadie".

