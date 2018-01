Tegucigalpa, Honduras

El sueño de un hondureño en tierras mexicanas empieza a formarse para hacerse realidad. “Quiero ser un legionario más de mi país”, dijo el joven de 22 años, originario de La Cane, La Paz de nombre Danny Izaguirre. Hace tres meses está en el equipo Cafetaleros de Chiapas de Primera A esperando una oportunidad para quedarse.



“El señor Neptalí del Toro que es el presidente municipal de Tapachulas me abrió las puertas del club y me ha dado el apoyo necesario. El técnico Gabriel Caballero quien fue mundialista de México le ha gustado mi trabajo y aquí estoy echándole ganas para quedarme”, contó el delantero de 1.87 metros.

Danny es un jugador muy veloz, incluso recordó que “corríamos casi igual con Alberth Elis que fue compañero en Olimpia reservas”.



Y es que Danny inició su sueño de ser futbolista desde pequeño, jugaba en las Ligas Burocráticas cuando le salió la oportunidad de llegar a las reservas olimpistas a los 16 años dirigidas por Cocli Salgado y Dani Turcios. El club lo mandó al Valle FC de Segunda y luego salvó la categoría con el Valencia gracias a su olfato goleador. Llegó a Marathón cuando estaba dirigido por Carlos Pavón, pero no pudo quedarse por falta de cupo.



Su aventura en México...

El promotor Gustavo González le invitó a ir a México y llegó al equipo Cafetaleros donde espera arreglar pronto contrato, “aunque también hay una buena oferta de un equipo de Primera de Guatemala”.

Sin embargo, la ilusión de Izaguirre es “quedarme en México que es un gran trampolín para los jóvenes, sé que aquí la competencia es difícil porque hay seleccionados de varios países, pero no importa de dónde venga uno sino lo que puede aportar al club”.



Y lo que motiva a quedarse es su familia, la principal razón de la que salió de casa, “no todo ha sido color de rosa, nunca tuvimos el apoyo de un padre, por eso me vine, para apoyar a mi mamá y mis dos hermanos, al igual que mi hijo de tres años”.

Pero nada lo detiene al joven hondureño, “cuesta bastante estar lejos, aquí es exigente, es complicado, pero soy un joven soñador con una familia para sacar adelante y no hay barreras que me puedan detener”.

El futbolista, admirador de Carlos Pavón, David Suazo y Carlo Costly, contó que se graduó en La Paz de maestro de educación primaria, pero la falta de oportunidades en el país hizo que tomara la decisión de aventurarse en el fútbol que es su gran pasión.