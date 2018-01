Motagua abre las puertas a Bayron Méndez  

Tegucigalpa, Honduras

Luego de la salida del volante Bayron Méndez del Olimpia, se pudo conocer de la posibilidad que este pudiera llegar a las filas del Motagua y el propio entrenador de los azules no le cierra las puertas a una posible llegada.



"Es un jugador interesante, pero hay que ver las condiciones, la parte económica y ver como estamos. Hay varios puntos. He dicho que es un buen jugar, pero primero hay que analizar a los jugadores que tengo en esa posición y luego la parte económica", aseguró.



Para poder tener claro los refuerzos que llegarían a los azules será en esta semana. "En esta semana veremos, todo depende de lo que venga, los que se vayan, pero muy seguramente que tendremos algún recambio".



Lo que si dejó claro Diego Vázquez es que no serán mucho, ya que prefiera calidad que cantidad."No se trata de la cantidad, sino de la calidad. Nunca me ha gustado trabajar con planteles numerosos, siempre me gustó hacerlo con 22 o 23 jugadores y los chicos que sumamos de las reservas. Nosotros tenemos una metodología de trabajo que no la vamos a cambiar, nos ha dado resultado, este es el noveno y venimos de ocho torneos jugando seis finales".



Y agregó: "Prefiero tener un jugar de calidad y no cinco que quizás a veces no tienen esa calidad. Por eso hay que ser específicos en un equipo que viene que ganar muchas cosas, entonces no es fácil hacer recambios y en mercado local si bien es cierto hay algunas ofertas, pero no es tan grande, hay que analizarlas bien".



El timonel argentino piensa en lo que será la presentación en la Concachampions. "La presentación internacional es muy relativo, el torneo pasado hicimos una gran presentación con el América, pero lógico que si uno quiere competir debe hacer las cosas bien y vamos a competir con un equipo que invierte millones de dólares, pero eso no quiere decir que no seamos competitivos y vamos intentar pasar a la siguiente fase. Falta muchísimo tiempo y el fútbol tiene un vertigo impresionante y lo único que estoy pensando es en la Upnfm".



Sobre los rumores de la posible llegada de Óscar Salas por Harold Fonseca. "Esos son rumores, supuestos, de eso no hay nada concreto. Ya cuando tengamos algo concreto ustedes lo van a saber. No me gusta hablar de supuestos, ya nos pasó en un momento en el caso de Garrido que no fue agradable, donde la institución lo recuperó y después se generó esa situación".



Y sobre el molestar de afición del Motagua por la renovación de Jonathan Rougier. "El termómetro en la calle es positivo, ya lo que se dice de las redes es manipulable y por eso no tengo, sino me vuelvo loco. Por ahí abro twitter para meter un bocado de vez en cuando".

Lea además: Sentido gesto en honor a Juan Carlos García