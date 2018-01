La sentida carta de despedida de Reinaldo Rueda al Flamengo

Tegucigalpa, Honduras

Reinaldo Rueda le dijo adiós al Flamengo y le dio la bienvenida este lunes a la selección de Chile.

Pero, el entrenador colombiano no quiso irse sin decir adiós a la noble afición del "Fla", jugadores y directivos, por lo que envió un mensaje de despedida al club brasileño.

"He decidido dar un paso al costado en la dirección del club por motivos estrictamente personales y ante la posibilidad de iniciar un nuevo reto profesional. No fue fácil tomar esta decisión por el respeto a la institución y el cariño que he recibido de todos desde mi llegada al club", escribió en la primera parte de su mensaje.

Rueda agrega que "por ello en nombre de mi cuerpo técnico y del mío propio, ofrezco mis sinceros agradecimientos a toda la familia Flamengo, directivos, jugadores y todos los funcionarios del club. Y mi más grande admiración, respeto y agradecimiento a la torcida que pidió y quiso que yo formara parte de esta familia".

VEA: Eddie Hernández detalla el origen del conflicto con Diego Vazquez

El mensaje de Reinaldo Rueda para su exequipo, Flamengo.



Y es que el experimentado entrenador que llevó a Honduras y Ecuador al Mundial, tendrá la misión de reconstruir a la Roja después de quedar fuera de la Copa del Mundo de Rusia-2018 con el argentino Juan Antonio Pizzi.

El colombiano llegó a Brasil después de ganarlo todo con el Atlético Nacional de Medellín: la liga colombiana, la Copa Libertadores-2016 y la Recopa Sudamericana-2017. Para poder salir del "Fla", Chile deberá pagar una multa de cerca de 400,000 dólares, estima la prensa.



Su auxiliar Bernardo Redín y el preparador físico Carlos Velasco también dejarán el Flamengo.



"El club agradece a los profesionales por los servicios prestados y desea éxito en sus carreras", dijo el equipo brasileño.