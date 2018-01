Víctor "Muma" Bernárdez con pocas posibilidades de fichar por Motagua

Tegucigalpa, Honduras

El mercado de fichajes se encuentra en su mejor momento en la Liga Nacional y las incorporaciones de jugadores al Motagua se podrían conocer en las próximas horas.



Uno de los futbolistas que estaba a la espera de una respuesta de la directiva del Motagua es Víctor "Muma"Bernández, quien después de no llegar a un acuerdo con el Olimpia se puso en contacto con los azules.



Lo que sí quedó claro este lunes es que las posibilidades de integrarse al Ciclón no son muchas, ya que en dicha posición el equipo cuenta con gran número de jugadores.

VEA: Ella es Wendy Salgado, la exmiss Honduras que flechó a Muma



"El tema de Víctor (Bernárdez) es un jugador con una característica particular, interesante, pero en esa posición tenemos muchos jugadores y no es algo que el equipo tenga una necesidad, pero reconocemos la trayectoria del jugador y la cosas que ha logrado. Veremos si lo económico se ajusta para eso", explicó Diego Vázquez, DT de Motagua.



Además, el defensor ya había dejado claro que de no llegar a ningún acuerdo con los equipos hondureños, mejor prefería retirarse del fútbol, ya que no regalaría su trabajo.