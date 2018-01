Arsenal, actual campeón de la FA Cup, eliminado por el Nottingham Forest

Londres, Reino Unido

El Arsenal, vigente campeón de la FA Cup y el club inglés con más títulos coperos (13), quedó eliminado en la tercera ronda de la competición al perder este domingo contra el Nottingham Forest por 4-2.



El técnico francés Arsene Wenger pagó caro el poner en liza a un equipo de suplentes pese a que su rival juega actualmente en la segunda categoría del fútbol inglés.



El jugador estadounidense Eric Lichaj anotó los dos primeros goles del Forest (20 y 44), equipo que conquistó dos veces la Copa de Europa a finales de los años 1970 y también anotaron de penal Ben Brereton (64) y Kieran Dowell (85), mientras que por los Gunners anotaron el alemán Per Mertesacker 23) y Danny Welbeck (79).



El Arsenal, que había ganado tres de los últimos cuatro títulos de la FA Cup, se convierte así en la principal víctima de la tercera ronda de la competición.

Los jugadores del Arsenal no pueden creer su eliminación.







Antes, el Tottenham se clasificó fácilmente ante el Wimbledon, de la tercera categoría, al vencer por 3-0, con doblete de Harry Kane.



El internacional inglés, que fue el goleador más prolífico del año 2017 entre los jugadores de las grandes ligas de Europa, mantiene la racha al inicio de 2018 y decidió la eliminatoria con dos goles en dos minutos.



Al equipo que dirige el argentino Mauricio Pochettino le costó una hora doblegar la defensa del Wimbledon, pero tuvo suficiente con dos zarpazos de Kane para poner la eliminatoria a su favor (minutos 63 y 65).



Poco después sentenció el defensa belga Jan Vertonghen (71).



En otra eliminatoria con un equipo de Premier League este domingo, el West Ham no solo no pudo superar (0-0) al modesto Shrewsbury (3ª división) sino que puede dar gracias a su portero internacional Joe Hart de haber conseguido llegar al 'replay' y que el equipo londinense no haya quedado eliminado.



Ante el equipo en el que empezó a jugar Hart, originario de Shrewsbury, en el centro de Inglaterra, el arquero evitó la derrota con dos grandes paradas ante los disparos de Mat Sadler y Alex Rodman.



Ya se clasificaron para la siguiente ronda el Liverpool, Mánchester United y Mánchester City entre los grandes, mientras que el Chelsea tendrá que jugar el desempate al no pasar del 0-0 el sábado ante el Norwich City.



-- Resultados de los clubes de la Premier League en la 3ª ronda de la Copa de Inglaterra:



- Viernes:

Liverpool - Everton 2 - 1

Mánchester United - Derby County (2ª) 2 - 0



- Sábado:

Fleetwood (3ª) - Leicester 0 - 0

Watford - Bristol City (2ª) 3 - 0

Bournemouth - Wigan (3ª) 2 - 2

Coventry (4ª) - Stoke 2 - 1

Bolton (2ª) - Huddersfield 1 - 2

Exeter (4ª) - West Bromwich 0 - 2

Mánchester City - Burnley 4 - 1

Wolverhampton (2ª) - Swansea 0 - 0

Newcastle - Luton (4ª) 3 - 1

Fulham (2ª) - Southampton 0 - 1

Norwich (2ª) - Chelsea 0 - 0

- Domingo:

Shrewsbury (3ª) - West Ham 0 - 0

Tottenham - Wimbledon (3ª) 3 - 0

Nottingham Forest (2ª) - Arsenal 4 - 2



- Lunes:

Brighton - Crystal Palace



NOTA: Los equipos con el nombre el color rojo, son los clasificados para la 4ª ronda.

Las eliminatorias que hayan acabado en empate se resolverán en un nuevo partido, 'replay'.