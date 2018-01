Carlos Tevez regresa a casa y al Boca Juniors, el club que más ama

Buenos Aires, Argentina

El 'Apache' está de vuelta. El ídolo 'xeneize' Carlos Tevez regresó a Boca Juniors después de un año en el fútbol chino y, en el umbral de los 34 años, buscará revivir la gloria con el club que más ama.



"Nunca me fui", dijo Tevez el viernes para explicar que su corazón siempre vistió los colores del club que vuelve a defender en su tercera etapa con Boca.



Su apremio por integrarse a los entrenamientos, aún antes de firmar su nuevo contrato, son muestra de la motivación tras su paso por Shanghai Shenhua, adonde se fue en 2017 con un contrato de 40 millones de dólares por temporada.



Tevez busca revancha. Pese a haber sido uno de los mejores pagos del mundo, apenas disputó 11 partidos (de 30) y anotó solamente cuatro goles en la Superliga, la primera división del fútbol chino.



Envuelto en críticas por su falta de forma y con lesiones constantes, el Shenhua no lo había convocado incluso para la final de la Copa de China que el club alzó mientras Tevez descansaba en Argentina.



Su pobre rendimiento y su melancolía por Argentina potenciaron el retorno del futbolista que cumplirá 34 años el 5 de febrero y puede estar ante el último tramo de su carrera.



Deberá echar mano de su carisma para curar las heridas que el exatacante de la Juventus y de Manchester United y Manchester City, entre otros clubes, dejó en los hinchas de Boca tras su ida intespestuosa a China.



Había comunicado su partida por un video colgado en las redes sociales donde aludía a que se iba abrumado por no estar en el máximo nivel y no tentado por un contrato millonario.



"Creía que debía estar al 100 por ciento y no podía estar al 99% porque sino le iba mal al club, eso es lo que se me pasó por la cabeza", explicó en aquél mensaje.



En la Bombonera los aficionados se dividían entre las acusaciones de traidor y los ruegos plasmados en banderas con la leyenda "Carlitos no te marches".



Otro ídolo, Diego Maradona, zanjó la cuestión este sábado.



"Fue (a China), llenó la bolsa de Papá Noel de dólares y ahora vuelve a Boca. Está perfecto, Tevez no traiciona", sostuvo Maradona en un video publicado en Instagram.



Llamado 'el jugador del pueblo' por provenir de un barrio desfavorecido de Buenos Aires conocido como Fuerte Apache, su carisma lo hizo un jugador querido más allá de los colores de Boca.



"Carlitos está de vuelta y la verdad es que todos los 'bosteros' estamos recontentos", aseguró Maradona.

Tevez no reclamaría la cinta de capitán esta vez en el Xeneize.







- Rendir examen -

Lejos de su última vuelta al club en julio de 2015, cuando regresó de Europa en su apogeo, el 'Apache' llega cuestionado en China y debe acoplarse a un Boca que sobrevivió a su partida y se consagró sin él campeón del torneo argentino 2016-2017.



Regresa además despues de un año en un fútbol de distinta jerarquía. "Es un fútbol muy diferente a todo lo que he jugado", confesó tiempo atrás al definir a los futbolistas chinos como "téncicamente no muy buenos" y hasta "inocentes" a la hora de jugar.



En Boca parece dispuesto a acomodarse.



Según trascendió no reclamará la cinta de capitán ni el número 10, aunque todos esperan que su debut en el equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto sea el 27 de enero frente a Colón en la Bombonera en el reinicio de la Superliga argentina.



Tevez ganó con la camiseta auriazul dos campeonatos locales, tres internacionales y una Copa Argentina.



"Siempre tuvo hambre y orgullo. Alcanzaba con verlo correr en la cancha para entender que tenía un orgullo impresionante, diferente a todos que lo impulsaba a pelear cada pelota como la última. Eso lo hizo una gran estrella", ha dicho de él Carlos Bianchi, el exentrenador de Boca con el que alcanzó la fama y la Copa Libetadores y la Intercontinental en 2003.



En esta nueva etapa su próximo desafío internacional será la Copa Libertadores, que Boca buscará alzar por séptima ocasión.