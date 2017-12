Cinco equipos de Liga Nacional amanezan con no iniciar el torneo Clausura en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Directivos de cinco equipos afiliados a Liga Nacional elaboraron y firmaron una nota para enviarla a la junta directiva de primera división donde establecen que el torneo Clausura no se podrá realizar el 13 de enero del 2018 porque están en crisis, incluso solicitan a la Liga gestionar un préstamo bancario para que les aporte 4 millones de lempiras a cada Club .



En la nota los directivos de Vida, Real Sociedad, Platense, Honduras Progreso y Marathón hacen un desesperado llamado al presidente del máximo circuito Selim Canahuati para que tome cartas en el asunto de igual manera al presidente de la República Juan Orlando Hernández para que ayude el fútbol hondureño y no desaparezca.



"Hay cinco equipos que no podemos comenzar el torneo por razones financieras, nos hemos puesto de acuerdo para enviarle una nota a la Liga para informarle que no podemos comenzar el torneo y si no se resuelve la situación no podremos arrancar", explicó Roberto Dip vicepresidente del Vida.



Y añadió. "Lo que estamos pidiendo a la Liga es que gestione un préstamo bancario para que nos apoye con 4 millones de lempiras a a cada uno de los cinco equipos que hemos tocado fondo en la parte económica. Si no se puede atravé de agencia bancaria que lo haga por medio del gobierno o un patrocinador extraordinario, de lo contrario no comenzará el torneo el 13 de enero", reiteró.