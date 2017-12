Reinaldo Rueda en enero decidirá si se queda en Flamengo, se va por Chile, escucha a Ecuador o aguarda por Colombia

Gerson Gómez Rosa

Tegucigalpa, Honduras

El futuro del entrenador Reinaldo Rueda Rivera se volvió más turbio para este fin de 2017. Un turbio que enorgullece, dado que el colombiano naturalizado hondureño, tiene que decidirse ante la literal montaña de ofertas que se están apiñando frente a su puerta.



En primera instancia, el Doctor, con contrato con el Flamengo de Brasil hasta 2019, está siendo requerido por su equipo para que se quede en Río de Janeiro construyendo un equipo que no sale campeón desde 2009 del Brasilerão A, además por una buena participación en la Copa Libertadores 2018 en la que se enfrentará al argentino River Plate y Emelec de Ecuador, y otro club que resulte de la fase previa (Maracá de Ecuador, Táchira de Venezuela, Sante Fé de Colombia, Santiago Wanderers de Chile o Melgar de Perú).



La segunda instancia y la que más suena para el vallecaucano, es la posibilidad de dirigir a la Selección de Chile rumbo al Mundial de Qatar 2022. De hecho, Rueda ya se reunió con la dirigencia chilena y escuchó la oferta, la cual al parecer le gustó. Sin embargo, se menciona que Rueda habría pedido a Chile, tomar el equipo a finales de 2018 o inicios de 2019, cuando finalice contrato con Flamengo.

En Chile, Rueda tendría además de la eliminatoria, formar un equipo nuevo tras la "generación Bielsa" y ponerlo a competir para la Copa América 2019 que se desarrollará en Brasil. Vale recordar que Chile es el actual bicampeón de América.



Una tercera instancia, son los rumores que han nacido desde Ecuador, donde buscan entrenador y las simpatías por Rueda son casi completas. Hasta el momento no hay acercamientos entre Rueda y los tricolores.



Una última instancia -por ahora y no descartable- es la Selección Colombia. Rueda, podría quedarse a cumplir contrato con Flamengo y esperar la salida de José Pekermán del equipo cafetero tras el Mundial de Rusia 2018. Puesto, para el que también postulan a Luis Fernando Suárez. Vale recordar que Rueda ya fue entrenador de Colombia rumbo al Mundial de Alemania 2006.



“A partir del 1 de enero pensaremos. Nos reuniremos con el profe Reinaldo y miraremos. Él sacará la mejor conclusión de dónde debemos ir en este momento. Debo seguirlo, apoyarlo y sugerirle. Él ya tomará la determinación”, dijo Bernardo Redín, asistente de Rueda, según Futbolete.com



Eduardo Bandeira de Mello, presidente del Flamengo fue claro este viernes en conferencia de prensa: "Estamos esperando que Rueda cumpla su contrato con nosotros. No tenemos ninguna propuesta de él, yo no he hablado con él estos días, pero sí el equipo administrativo. Lo cierto es que tenemos la expectativa que el entrenador cumpla su contrato", explicó.



Todos buscan a Rueda en momento donde su carrera se consolidó, tras un paso por Honduras que parece haberle dado una maestría en el fútbol. Doctor Rueda... ¿Y por qué mejor no vuelve a la H?