﻿Diego Vazquez: “Vamos a dejar sangre en el templo sagrado”

Tegucigalpa, Honduras

A pesar de estar momentáneamente en la lona, hay sosiego y confianza en Motagua por revertir la final ante Real España y ganar ese ansiado tricampeonato.

El jefe de este barco, Diego Vázquez, asegura que la llave no está para nada definida y apuntarán al apoyo de su afición para hacer valer la localía y dar la vuelta olímpica en el Nacional este sábado a eso de las 6:00 pm.

Profe, ¿cómo enfrentar el partido de este sábado sabiendo la necesidad?

Ya tiene que ser cicatriz y aprender de los errores, sabemos que vamos a estar con nuestra gente, ojalá que el estadio explote y como lo dije ayer el Nacional es nuestro templo sagrado y tenemos que hacerlo valer, sabemos que vamos a tener las situaciones y ojalá podamos aprovecharlo.

Será importante irse al medio tiempo al menos ganando 1-0...

Es un partido de 90 minutos más el descuento, siempre dije que dos goles se pueden hacer en cualquier momento entonces no es una diferencia muy marcada, tampoco podemos obviar que es una diferencia para una final, tenemos mucha confianza en lo que trabajamos, ojalá que la gente nos pueda acompañar porque hemos realizado un gran campeonato que ha estado marcado por ese tipo de remontada, incluso contra España le remontamos en Comayagua.

¿Es una obligación remontar, lo sabe el grupo?

Obligación no, tenemos la ilusión y eso es, es muy complicado llegara tres finales seguidas y el tricampeonato no lo vamos a dejar escapar, no lo vamos a dejar escapar así fácil y vamos a hacer el esfuerzo extra que necesitamos y con el apoyo de la gente vamos a intentar hacer lo épico.

¿Por dónde pasa el tricampeonato y qué errores no deben cometer?

Todo pasa por el juego y también no hay que obviar que la localía cuenta, el Olímpico es una cancha que no nos sienta bien, lo hablé ahora con los jugadores y nos caíamos, acá en Tegucigalpa estamos firmes y mostrando el fútbol es nuestro templo sagrado te lo vuelvo a repetir, para mí el Nacional es un templo sagrado y ya tengo más de 10 finales con Motagua y lo vamos a hacer valer.

Hablando de templos sagrados, si gana el tricampeonato le deberán hacer una estatua...

No, tampoco, ya estamos haciendo historia sin haber jugado la tercera final consecutiva, eso cuesta mucho y no lo vamos a dejar escapar así nomás, vamos a dejar sangre en el templo sagrado. Hay detalles como la cancha que no nos permitió jugar como estamos acostumbrados.

¿Qué cosas no le salieron en San Pedro Sula que ahora lo enmendará?

El plan de juego nos estaba saliendo, incluso hay un penal contra Rubilio que es claro penal que se ve y lo dicen en la transmisión pero ya sabemos, el torneo hay estado marcado por errores arbitrales increíbles contra Olimpia el de Saíd, ahora contra el España el penal que lo ve Héctor y el línea, no sé si le tienen que clavar un cuchillo en el área para que cobren penal, me parece.

Hasta este cierre de torneo estuvo presente el tema del arbitraje en contra de ustedes...

Todo el torneo estuvimos contra eso, fue un torneo marcado en contra de Motagua que no es casualidad, una locura lo de los errores y yo digo si son circunstaciales porqué siempre hablamos de errores en contra de Motagua pero yo creo que se va a revertir, me parece que en la final hablaremos de algún error a favor nuestro.

¿Lo del supuesto interés del Herediano no le desconcentra?

No sé, de eso no sé. Que te tengan en cuenta pues es algo positivo pero nada qué ver, es fútbol y eso es normal.

¿Ya tiene el 11, se avizoran cambios?

“Lo tengo en la cabeza, vamos a ver el entrenamiento de este viernes y así decidir el día del partido. Todo el grupo está bien y veremos horas antes para definir la nómina”.

