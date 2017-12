Mario Martínez considera que Real España está a un paso de ser campeón de Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Mario Martínez nació para jugar con Real España. Ahora, que tiene media copa de campeón casi en las vitrinas, considera que buscar la otra mitad será más duro que nada en el estadio Nacional ante Motagua.



¿Puede pesar el público de Motagua?

No, creo que este equipo está consciente que será un partido bravo y difícil, pero hay varios aquí que hay estado en ese tipo de finales, entonces esperamos hacer un buen juego y levantar la copa.



Esa ventaja ¿Qué les da para jugar la vuelta?

Creo que debemos ir a jugar con la misma actitud, como si estuviéramos 0-0, ir a buscar un gol, pero debemos ser inteligentes, no debemos confiarnos.



¿No pretenden ir a cuidar la ventaja entonces?

No el profe no es ese tipo de entrenadores, saldrá a buscar el partido, él nos dice que disfrutemos y estamos en la final, hay que hacerlo. Cualquier equipo desearía estar aquí.



Dos meses después les toca estar disfrutando...

Es lo más lindo, al principio nadie creía en este equipo y ahora han salido Real España de dónde sea, pero uno tiene que estar acostumbrado esto, estamos a un paso de la gloria. Hay que darle esa alegría a la gente que no creyó y al que lo hizo que lo disfrute aún más. Daremos todo por este grupo, por nuestra familia, que siempre han estado ahí.



¿Se vio incómodo cuando fue sustituido?

Sí, calentura del partido, le pedí disculpas al compañero porque no era esa la actitud, yo quería seguir. Creo que al final lo hice mal. Es que son calenturas de partido, le pedí disculpas al profe y al grupo.



¿Le dijo algo el profe?

No, no me dijo nada, pero salió de mí decirlo porque no era la actitud. Al final esto es un grupo y todos queremos jugar.

Son rumores, ahora estoy enfocado en la final, vamos a esperar al final del torneo a ver qué pasa cualquier decisión se para el bien mío y de mi familia.Sí hay pláticas, pero al final estamos enfocados en la final, voy a decidir al final del torneo.Sí, es una gran liga, sin menospreciar la de Honduras. Si se da la oportunidad, pues a tomar este reto y hacerlo de la mejor manera. Al final no se sabe nada, solo son rumores.



¿Lo mismo dijeron Rojas y Garrido?

No, pero yo estoy enfocado en la final para ser sincero no he dialogado con ellos, me han comentado pero al final quien decide es la directiva.



¿Esas pláticas con quien eran?

Es la directiva, yo tengo contrato con el equipo, tengo que respetarlo, sería falta de respeto hablarlo ahora, a 90 minutos de alcanzar la copa.



Es entendible...

Claro, me juego la final ahorita, espero quedar campeón el sábado.



¿Hasta cuándo tiene contrato?

Un año firmé, hay que cumplirlo y si al final ellos deciden, uno tiene que respetar.



Tu valía aumenta si llegás como campeón ¿no?

Obvio, imagínate llegar como campeón e irse allá sería lindo, ojalá primero Dios se dé.



¿Levantan la copa el sábado?

Nosotros queremos, pero hay que meter los 90 minutos y dar todo.



¿Siempre tuviste confianza?

Yo vine a eso, para quedar campeón y estoy a un paso, ojalá primero Dios se me dé.