"Es una actuación soñada": Darixon Vuelto

San Pedro Sula, Honduras

El gran héroe de la noche para Real España fue Darixon Vuelto, que se despachó con sendo doblete para decantar el primer partido de la final que los aurinegros juegan ante Motagua.

El ceibeño afirmó que es un buen triunfo, pero esto no debe hacerlos caer en confianza. "Creo que es un triunfo para el que veníamos trabajando y gracias a Dios se nos dio. Tenemos la ventaja, es importante pero no es de confiarnos, sabemos lo que le paso al Olimpia, creo que se relajaron y no será así con nosotros saldremos con la misma agresividad de este partido", manifestó.

Diego Vázquez: “El Nacional es un templo, esperamos lograr la victoria ahí”

No cree para nada que las águilas estén liquidadas: "Faltan 90 minutos y será un partido de tú a tú. Debemos estar concentrados".

Al preguntarle qué mensaje le enviaría a la afición y a Motagua: "Advertencia ninguno, solo que verán al mismo Real España. No somos favoritos, pero vamos a seguir trabajando con las mismas ganas y humildad y que Dios obre por nosotros".

Sobre los dos goles que le dieron la victoria de Real España "Creo que es una actuación soñada, gracias. A Dios se me dio la oportunidad de anotar dos goles, pero faltan 90 minutos. Esto no se termina hasta que se termina", sostiene Vuelto.

Dedicación

Darixon Vuelto confesó sobre la dedicatoria que llevaban sus goles: "a mi abuelo Victoriano Bernárdez que murió en el día del juego ante Marathón y los goles van para él".

El abuelo no pudo ver la actuación de su nieto:" Creo que me está viendo desde cielo, me está apoyando y me está dando fuerza ahora seguir adelante. Hace días estaba un poco enfermito".

Darixon espera que su pólvora continúe rindiendo frutos en la Liga: "Esto va para él y espero seguir anotando para seguir dedicándoselos".

