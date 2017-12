Yul Arzú, el Tiger Woods de Tocoa

Tocoa, Honduras

Yul Arzú no sólo es uno de los mejores guardametas del país también se sumerge en el mundo golfístico, pocos saben que estuvo a un paso de ser campeón nacional de esta disciplina y que se relaja con el palo y la bola cuando no está peleando por salvar una categoría o clasificar a la liguilla.



"Este es mi segundo deporte, es el más bonito después del fútbol, disfruto mucho compartir con personas que conozco de mucho respeto en el país, cada vez que participo en torneo aprendo mucho de ellos. El golf me relaja, me ayuda mucho a salirme de lo cotidiano, me lo tomo en serio y me ha ido muy bien", explicó.



Arzú participa en torneos que organiza el Club Campestre de su ciudad natal La Lima pero recientemente lo hizo en un amistoso en el Dantony Golf Club de La Ceiba donde se concventraron los máximos exponetes de la disciplina de la ciudad.



"Me gusta mucho el golf porque comparto con los amigos, a veces jugamos con Carlos Pavón, me gusta socializar con los "caddys" porque una vez yo formé parte de ellos, cuando era pequeño llevaba el equipo de los jugadores, creo que por eso me gusta mucho".



Preguntado si en algún momento piensa retirarse para dedicarse de lleno al golf manifestó que no lo haría porque el fútbol es su gran pasión. "No dejaría el fútbol porque es lo que ha recorrido por mis venas desde niño, mi abuela se enojaba conmigo, me decía que sólo pasaba en el campo, muchas veces me sacó de allí con faja".



"Hasta el momento sólo he participado en dos torneos profesionales en Honduras, en mi primer campaña quedé en el puesto 15 de 100 participantes, eso fue en la cancha de Tela, no la conocía, recuerdo que estaba un poco nervioso. Mi patrocinador César Fúnez me dio mucho ánimo para seguir, este deporte es caro porque sólo en equipo se invierte 20 mil lempiras, pero es bonito", recordó.

Arzú se prepara a fondo para recuperar protagonismo con la camisa de Real Sociedad en el próximo torneo Clausura que se pone en marcha en enero. Los aceiteros debutan de visita el domingo 14 contra Olimpia en el estadio Nacional.



"Esperamos llegar de la mejor forma posible al partido inaugural, nos gustaría debutar con pie derecho, sabemos que no será fácil porque Olimpia es un gran rival, tiene buenos jugadores que sin duda saltarán a la cancha para reivindicarse con su afición después de quedar eliminados de semifinales", enfatizó.



