Exmandamás del fútbol peruano Manuel Burga absuelto en caso Fifagate

Nueva York, Estados Unidos

Un jurado federal estadounidense absolvió este martes al expresidente de la Federación Peruana de Fútbol Manuel Burga en el juicio por corrupción en la FIFA que se lleva a cabo en Nueva York.



Cuatro días después de declarar culpables por el mismo caso al brasileño José María Marín y al paraguayo Juan Angel Napout, el jurado encontró no culpable al peruano Manuel Burga, de 60 años, por el delito de asociación para delinquir, confirmó un vocero de la Fiscalía general de Brooklyn.



"No había ninguna prueba de que (Burga) recibió dinero", afirmó su abogado, Bruce Udolf, a la AFP vía telefónica.



"El jurado tomó la decisión correcta", agregó.



Luego de las fiestas de Navidad, el jurado volvió este martes a deliberar y llegó a la conclusión de que Burga aceptó 4,4 millones de dólares en sobornos que nunca recibió porque estaba bajó investigación en Perú, su país natal, por lavado de dinero.



Su absolución llega más de dos años después de que Estados Unidos sacara a luz el mayor caso de corrupción en la historia del fútbol mundial, conocido como Fifagate.



"Regreso a mi patria, tengo mucho que hacer allá. No tengo sentimiento de venganza ni de revancha", dijo Burga a periodistas a la salida del juzgado neoyorquino, en declaraciones difundidas por la televisión peruana.



Visiblemente emocionado y delgado, Burga, que dirigió a la FPF entre 2002 y 2014, señaló que "Dios iluminó al jurado para que se diera un veredicto que yo esperaba desde hace 2 años y 22 días". Ese lapso es el que pasó detenido en Lima y bajo libertad restringida en Nueva York.



La fiscal Bridget Rohde por su parte señaló que "fue llevado a la justicia, como los otros que han sido condenados por corromper un deporte amado en todo el mundo y que pagarán por su conducta criminal".



Culpables

El 22 de diciembre, el jurado había declarado culpables a Napout, de 59 años, expresidente del fútbol de Paraguay y extitular de la Confederación Sudamericana de fútbol (Conmebol), y Marín, de 85 años, exjefe del fútbol brasileño.



Marín fue condenado por asociación para delinquir y otros cargos relacionados, pero y absuelto de lavado de dinero en relación a la Copa de Brasil.



Napout fue condenado por tres de los cinco cargos que enfrentaba: asociación para delinquir y fraudes bancarios. Fue absuelto de lavado de dinero.



La jueza Pamela Chen decidió su encarcelamiento inmediato, ignorando los ruegos de su defensa. "No creo que tenga sentido aplazar un encarcelamiento que tendrá lugar", dijo.



"Los acusados enfrentan sentencias potencialmente muy significativas" de al menos 10 años según las normas federales, dijo Chen, que puede de todos modos aplicar la condena que le parezca más conveniente.



Según la acusación, entre 2010 y 2016 acordaron recibir respectivamente 10,5 millones y 6,55 millones de dólares en sobornos de las empresas Torneos y Competencias, Full Play y Traffic.



Detrás del dinero

Una vez conocida la condena contra Napout y Marín, un portavoz de la FIFA aseguró que la institución "dará ahora los pasos necesarios para obtener la restitución (del dinero) y recuperar las pérdidas provocadas por su conducta impropia".



Meticulosamente, trabajando codo a codo con agentes del fisco estadounidense y el FBI, el gobierno estadounidense investiga desde 2010 la pista del dinero pagado por empresas deportivas a la entonces cúpula de la Conmebol y la Concacaf.



El proceso en Brooklyn ha dejado al descubierto la vida de reyes de los exaltos dirigentes del fútbol mundial, con choferes, viajes en jets privados y un "tratamiento presidencial" en aeropuertos, congresos en Bahamas o isla Mauricio y hasta cruceros por el Danubio para las esposas y a veces sus hijos o nietos.



La fiscalía acusó a 42 personas y a la empresa deportiva Traffic de 92 delitos y de aceptar más de 200 millones de dólares en sobornos.



De esos 42, 24 se han declarado culpables y dos ya fueron sentenciados por la jueza.



Quince están en sus países, algunos en libertad como el suspendido jefe del fútbol brasileño Marco Polo del Nero o el paraguayo Nicolás Leoz, exjefe de la Conmebol de 89 años, que lucha contra su extradición a Estados Unidos y desde 2015 está internado en un hospital de su propiedad en Asunción.

