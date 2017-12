Mario Berríos: "Me voy contento, siempre di lo mejor"

San Pedro Sula, Honduras

Mario Berríos será, sin lugar a dudas, uno de los nombres propios que jamás olvidará la afición de Marathón. Estuvo en las buenas y en las peores. Su nivel de lealtad nunca estuvo en discusión y varios títulos son el reflejo de una historia que también gozó del éxito.

"Queríamos más, pero contento con el esfuerzo hecho, así es el fútbol, duele porque estábamos mentalizados en llegar hasta el final, pero hay que aceptarlo", comenta con algo de tristeza el Berríos más sensible.

A ello añade que "terminar de esta manera no era la que queríamos", pero aún así considera que "hemos terminado con la frente en alto, cada compañero dio el máximo, pero así es el fútbol y no siempre las cosas salen como uno quiere", lamentó.

Como buen líder, Mario destacó el rol del compañero que lo sustituyó en el tramo final del encuentro que ganaron 3-1 a Real España y perdieron 4-3 en el global: "La verdad que fue un gran cambio, el equipo repuntó, duele porque la tuvimos; felicitar a los compañeros por el esfuerzo y valorarlo".

En relación a la sensación que le deja irse eliminado en la etapa previo a la final, Berríos es sincero y dice que "me voy contento, siempre di lo mejor, no me guardé nada, de igual manera agradecido con la afición y por todo el cariño recibido; igual el respeto de los directivos me hizo sentir bien y me voy agradecido", expresó.

Confiesa que el cierre del duelo ante el vecino le hizo creer en el milagro, por lo cual cree que fueron "tensos y deseando lograr el objetivo, pasaba más por ahí, en lograr el pase a la final, pero así es el fútbol y a descansar".

Quiere que lo recuerden "como alguien que siempre dio todo, el máximo para el equipo y nunca se guardó nada". A futuro no tiene certeza de lo que hará, según indica lo que hará será "descansar y disfrutar de la familia".

La reflexión que le dejó su último juego como profesional y su mensaje a la hinchada verdolaga es que "pudieron disfrutar de la entrega del equipo, si hay algo que tiene esta afición es que valora el esfuerzo del club por sobre los resultados y creo que se quedan contentos, no tengo la duda, por el esfuerzo mostrado".

El 2017 lo concluirá en familia e intentando analizar su nuevo rol en la vida, ya sea en el fútbol u otra área: "Ahora es final de año y a disfrutar de la familia nada más, que nos disculpen porque no pudimos lograr el objetivo, de igual manera, como están dolidos ellos (los hinchas) nosotros más".

