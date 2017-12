Jonathan Rougier: Hoy la presión es mayor

Deportes

Tegucigalpa, Honduras

Jonathan Rougier se juega su tercera gran final en Honduras. El golero que llegó en enero de 2017 ganó la c opa ante Honduras EP, luego la supercopa contra Marathón y está a las puertas de obtener un tercer título si vencen al Real España.

“Sí, ya en un año llevo tres finales, aunque le quiten méritos a la Supercopa, y espero salir bien de esto” dijo. “Tuvimos una Navidad azul y lo que venga estamos muy agradecidos. No es nada pequeño lo que nos estamos jugando y esperamos salir campeones”.

Rougier ha tenido un año estupendo desde que llegó al nido azul y está muy motivado. “Muy feliz, verdaderamente este ha sido un gran año. Llegué con mucha presión porque venía al equipo campeón y con la determinación de repetirlo y lo pudimos lograr. Hoy la presión es mayor porque buscamos hacer historia, pero es una linda presión cuando tenés un grupo que te apoya y a tu familia atrás acompañándote. Tengo una familia que me llena el corazón”.

La fe es importante

Jonathan conoció la derrota en el clásico capitalino que perdieron los Azules 0-2 y ahí se complicaron las cosas, pero la remontada llegó. “Estoy contento, era de no creérsela porque estábamos abajo por 0-3 e hicimos tres goles en 45 minutos. La ilusión comenzó con el primer gol, nos tuvimos fe, a eso apuntamos en la final”, siguió diciendo.

“Vamos a luchar con todas las fuerzas en la final. Lo luchamos ante Olimpia con todo en contra y salimos adelante gracias al cuerpo técnico, a los compañeros, la directiva y una afición que

es hermosa”.

Fue contra Real España que Rougier debutó en Honduras, también a ellos les ganó la semifinal en el campeonato pasado y ahora los enfrenta en el partido más importante, la gran final.

“El Real España tiene una forma de juego con mucha dinámica, contragolpe bastante efectivo, están bien parados en el fondo del campo y hay que generar los espacios porque no suelen dejarlos, hay que estar bien parados en defensa, ser sólidos y no dejar pasar las oportunidades que tengamos, ya que seguramente no serán tantas”.

Johny tiene una deuda pendiente y es que no ha podido tapar ni un penal con la camisa de Motagua.

“Me preparo. Son circunstancias del juego y decisiones que vas tomando en el momento, como todo en la vida, a veces acertadas y otras no tanto y si me toca participar de una así en esta instancia, espero que me salga bien y que sea valioso”.

Jonathan ha tenido que mostrar su mejor cara en Motagua porque es el bicampeón. “Es un equipo grande que exige cosas grandes y por eso estamos en la final. Yo soy muy detallista, busco muchos mis errores y trato de mejorar cada vez. Lo dejo todo en la cancha, las ganas me sobran y estoy agradecido con Diego que me dio la oportunidad, la dirigencia y mis compañeros que me han sabido respaldar”, cerró.

Lea además: Los 10 momentos memorables del deporte en 2017