Holan vuelve a ser DT del argentino Independiente

Buenos Aires, Argentina

Cuatro días después de haber presentado su renuncia como DT del argentino Independiente, Ariel Holan vuelve a dirigir al equipo flamante campeón de la Copa Sudamericana, anunció el club.



"El Club Atlético Independiente se complace en anunciar la continuidad da Ariel Holan DT", comunicó el club a través de su cuenta de Twitter.



El anuncio estaba acompañado de una fotografía adonde se lo ve al DT y al presidente de Independiente, el exsindicalista Hugo Moyano, en la firma del contrato.



Holan había renunciado el miércoles y se había despedido de los hinchas del Rojo mediante una carta pública donde denunció amenazas de los 'barrabravas' (hinchas violentos).



"Es inconcebible que el DT y su familia tengan que movilizarse con custodia policial. Es una situación que no estoy dispuesto a tolerar ni a convivir con ella", había dicho Holan en una carta dirigida a los simpatizantes en las redes sociales.



El director técnico, de 57 años y exentrenador de hockey, había sido víctima hace un tiempo de un grave hecho de intimidación cuando su auto fue interceptado por un grupo de 'barrabravas'.



El jefe de los violentos, Pablo 'Bebote' Álvarez, se metió en el vehículo y lo amenazó con una represalia si no le entregaba 50.000 dólares que dijo necesitar para pagarse el viaje al Mundial de Rusia-2018 que disputará la selección de Argentina.



Álvarez está detenido desde hace un mes por extorsión y estafas, en una causa global contra barrabravas de Independiente.



El DT, de 57 años, acaba de contraer matrimonio y no hizo públicas aún las razones por las que decidió dar marcha atrás en su decisión de renunciar.



Bajo su dirección Independiente viene de conseguir la gloria al alzar la Copa Sudamericana en el legendario Maracaná con un empate 1-1 ante Flamengo, tras vencerlo en partido de ida 2-1.

