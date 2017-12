Diego Vázquez: "Me visualizo junto al equipo dando la vuelta olímpica"

Tegucigalpa, Honduras

El técnico está a las puertas del tricampeonato y no quiere que Real España se lo quite. "Sin duda que ellos han mejorado mucho en la última parte del torneo, pero nosotros llegamos con una inyección anímica por haber eliminado a Olimpia de esa manera.

En 20 minutos remontamos un 3-0 y llegamos bastante bien para ser Tricampeones. La remontada es histórica, me cuesta recordar algo parecido en la historia de Motagua", dijo.

La Barbie no ve favoritos, no siente que la Máquina tenga una ventaja por el fútbol que viene mostrando.

Lea también: Martín "Tato" García: "Motagua para mí es el mejor del fútbol hondureño"

"Llegar a la Final es difícil, por algo llegan solo los dos mejores, con el hecho de clasificar es algo positivo y estamos a las puertas de un tricampeonato, algo que nunca hemos logrado".

Eso sí, Diego no le lanza muchas flores al "enemigo" y se preocupa más en levantar a su plantilla.

"Me ocupa el Real España, no me preocupa y ya estamos pensando en hacer nuestro fútbol y poder contrarrestar lo de ellos. Queremos darle una alegría a nuestra gente. Real España terminó jugando muy bien, ganando los últimos partidos, nos vencieron en SPS pero este juego será diferente y esperamos que la victoria nos favorezca a nosotros. Ellos se paran muy bien atrás y vamos a tener que hacer un esfuerzo extra para ganarles".

Lea también: Real Madrid, un año de ensueño que termina con una Navidad amarga

Sobre cerrar en el Nacional afirmó: "Seguramente es positivo cerrar en casa con nuestro público. Esperamos estar bien para la ida que no sé si será en San Pedro Sula porque ellos tienen el estadio Morazán suspendido y también el Olímpico. En la Final llegan los mejores, no hay favoritos".

Sobre los lesionados dijo que "Marcelo Pereira solo tuvo un corte en la cabeza producto del golpe, Rubilio estará bien".

De interés: Pedro Atala: "El fútbol hondureño no merece una Final sin público"

¿Te ves festejando la Copa el sábado?

"Sí, totalmente, me visualizo junto al equipo dando la vuelta olímpica y dándole la alegría a la gente respetando mucho al rival". Motagua tendrá que preparar el juego de ida de la Gran Final en dos días. "Sí tenemos poco tiempo e intentaremos aprovecharlo al máximo".