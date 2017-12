El City no descansa por Navidad y suma nuevo triunfo ante Bournemouth (4-0)

Inglaterra

El Mánchester City de Pep Guardiola dio un paso más hacia el título al derrotar 4-0 este sábado al Bournemouth (18º), con un doblete del argentino Sergio Agüero, en la 19ª fecha de la Premier League, última antes de la Navidad.



Alcanzado el ecuador de la competición, los 'Citizens' son líderes con 14 puntos más que su inmediato perseguidor, el Mánchester United, que cuenta con un partido menos.



Con 18 triunfos y un empate en 19 fechas, los pupilos de Pep Guardiola caminan con paso firme hacia el título, y sólo una debacle en la segunda mitad de temporada les privaría del quinto campeonato inglés de su historia. El City está ahora a dos triunfos de igualar el récord de victorias consecutivas en las cinco grandes ligas europeas, que ostenta el Bayern de Múnich... de Guardiola (2013-2014).



El 'Kun' Agüero firmó sus goles 100 y 101 en el Etihad Stadium (27, 79). Raheem Sterling (53) y el brasileño Danilo (85) anotaron los otros dos goles locales.



Con estos cuatro, el City se convirtió en el primer equipo inglés en sumar 100 goles en Inglaterra en un año natural, desde que lo hiciese el Liverpool en 1982.



Horas antes, el Chelsea (3º) desaprovechó la ocasión de aventajar a sus perseguidores al no pasar del empate a cero este sábado en Goodison Park ante el Everton (9º), en un partido en que los Blues y los Toffees no pudieron contar con sus delanteros Álvaro Morata y Wayne Rooney respectivamente.



Sin el sancionado internacional español Álvaro Morata, el Chelsea echó de menos a un goleador que marcase la diferencia, y la apuesta de Conte por el talentoso belga Eden Hazard en punta no dio resultado.



Pero si el Chelsea no pudo contar con Morata, el Everton se quedó sin su estrella Wayne Rooney, descartado a última hora por enfermedad.



El Chelsea seguirá en el tercer puesto, aunque podría ver ampliada a cinco puntos su desventaja con el Mánchester United.



Los hombres de Antonio Conte acudían a Liverpool como favoritos después de haber ganado al Everton sus dos compromisos anteriores esta temporada (2-0 en liga y 2-1 en Copa de la Liga).



En los otros partidos disputados este sábado el Newcastle de Rafa Benítez (15º) escapó de los puestos de descenso al ganar 3-2 fuera de casa al West Ham (17º).



En el duelo de equipos en rachas negativas, el Brighton (12º) puso fin a la suya ante un Watford (10º) que sufrió su cuarta derrota consecutiva (1-0).



Southampton (13º) y Huddersfield (11º) empataron a uno, mismo resultado que el cosechado por el Crystal Palace (16º) en la cancha del Swansea (20º).



El Stoke (14º) derrotó 3-1 a un West Bromwich (19º) al que de nada le sirvió el gol del delantero venezolano Salomón Rondón.



Después del empate a tres del viernes entre el Arsenal (5º) y el Liverpool (4º), este sábado se completa la 19ª fecha con otros dos partidos; el Tottenham de Mauricio Pochettino (7º) visita al Burnley (6º), mientras que el Mánchester United (2º) intentará ganar en Leicester (8º) para ampliar su ventaja con sus perseguidores.



Resultados de los partidos de la 19ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:



- Viernes:



Arsenal - Liverpool 3 - 3



- Sábado:



Everton - Chelsea 0 - 0



Swansea - Crystal Palace 1 - 1



Stoke - West Bromwich 3 - 1



Southampton - Huddersfield Town 1 - 1



West Ham - Newcastle 2 - 3



Brighton and Hove Alb - Watford 1 - 0



Mánchester City - AFC Bournemouth 4 - 0



(17h30 GMT) Burnley - Tottenham



(19h45 GMT) Leicester - Mánchester United



Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif



1. Mánchester City 55 19 18 1 0 60 12 48



2. Mánchester United 41 18 13 2 3 39 12 27



3. Chelsea 39 19 12 3 4 32 14 18



4. Liverpool 35 19 9 8 2 41 23 18



5. Arsenal 34 19 10 4 5 34 23 11



6. Burnley 32 18 9 5 4 16 12 4



7. Tottenham 31 18 9 4 5 31 18 13



8. Leicester 26 18 7 5 6 27 26 1



9. Everton 26 19 7 5 7 24 30 -6



10. Watford 22 19 6 4 9 27 34 -7



11. Huddersfield Town 22 19 6 4 9 17 31 -14



12. Brighton and Hove Alb 21 19 5 6 8 15 23 -8



13. Southampton 19 19 4 7 8 18 25 -7



14. Stoke 19 19 5 4 10 22 40 -18



15. Newcastle 18 19 5 3 11 19 29 -10



16. Crystal Palace 18 19 4 6 9 16 29 -13



17. West Ham 17 19 4 5 10 19 35 -16



18. AFC Bournemouth 16 19 4 4 11 15 28 -13



19. West Bromwich 14 19 2 8 9 14 27 -13



20. Swansea 13 19 3 4 12 11 26 -15