Iniesta no descarta al Real Madrid en la lucha por la Liga   

MADRID

El capitán del Barcelona Andrés Iniesta aseguró este sábado que la goleada 3-0 al Real Madrid supone dar "un paso más" en la Liga, pero rechazó descartar ya al equipo blanco de la carrera por el título.



La victoria "significa dar un paso más en esta liga, tres puntos más de diferencia con el Madrid, con la derrota del Atlético (el viernes) sumamos también tres puntos más", explicó Iniesta tras el encuentro.



El capitán azulgrana aseguró, sin embargo, que "no lo descartaba antes, no lo descarto ahora (al Real Madrid), quedan muchos puntos y si el fútbol nos ha demostrado cosas imposibles, esto es una carrera de fondo e intentaremos hacer lo menos errores posibles".



"Es cierto que la primera parte han tenido bastante llegadas con peligro, y hemos intentado minimizar eso y aprovechar los momentos en que podíamos ser fuertes", explicó Iniesta.



"En la segunda parte, el equipo se ha encontrado mucho más cómodo porque ellos en la primera parte prácticamente han hecho un uno a uno sobre todo en el medio campo, pero felices de volver a ganar en un campo como este", dijo.



Iniesta también rechazó que la gran diferencia de 14 puntos que separan al Barça del Real Madrid en la Liga suponga la misma diferencia de calidad.



"No es momento de que la diferencia de puntos es la diferencia entre los dos equipos, sería muy irrespetuoso por nuestra parte pensar eso, porque el Madrid es uno de los mejores equipos, por eso no lo descartamos en la pelea por la liga", concluyó.