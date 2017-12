"No vamos a bajar los brazos", dice Varane tras derrota del Real Madrid 3-0 ante el Barcelona   

MADRID

El central francés del Real Madrid Raphael Varane consideró este sábado tras perder 3-0 contra el Barcelona que el equipo blanco se queda en una situación "complicada" en Liga, pero "no vamos a bajar los brazos".



"Este resultado no cambia el año 2017 que ha sido muy bueno, vamos a empezar 2018 de manera más complicada con retraso", dijo Varane a la televisión Bein Sports a pie de campo tras el encuentro.



El Real Madrid se encuentra ahora a 14 puntos del Barça, líder liguero.



"Pero, somos el Madrid nunca vamos a bajar los brazos, siempre vamos a luchar, vamos a estar más unidos que nunca, ahora lo necesitamos", añadió el central 'merengue'.



Varane consideró que "han tenido más eficacia que nosotros, cuando jugamos bien en nuestro tiempo no marcamos y luego cuando ellos están bien, marcan, ahí se nota la diferencia".



"La primera parte fue muy buena y no marcamos y al inicio de la segunda parte ha sido fatal para nosotros porque creo que hemos bajado físicamente y ellos tocaron más el balón", dijo.



"Llegaron a marcar esos dos goles al principio de la segunda parte, así condiciona la segunda parte, y después con la roja fue más difícil", añadió.



Varane no consideró, sin embargo, que la derrota suponga un golpe moral.



"Siempre molesta perder, además con este resultado, pensar que no ha sido bueno y pensar en mejorar las cosas", concluyó.