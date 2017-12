Alex López: "Nosotros no tenemos que salir a medias"  

Tegucigalpa, Honduras

A pesar de ir con una ventaja de 2-0 en el juego de ida, el volante del Olimpia, Alex López no lo ve como tal y espera por cerrar este pase en el juego de vuelta.



"En los clásicos no hay ventaja hasta que se acaben los 180 minutos, nosotros esperamos que todo se de y logremos asegurar el pase a la final", indicó.



Alex López es claro que este triunfo les cambia un poco el panorama, pero no es definitivo.

"Tener un triunfo claro que ayuda, pero sabemos que Motagua en los dos últimos torneos ha tenido un equipo que ha luchado, pero esperemos que nosotros salgamos en este juego de la mejor manera y podamos llevarnos el triunfo para estar en la final".



El volante del equipo cree que en parte el arbitraje daño el primer duelo.

"Al final creo que Saíd Martínez arruinó el juego porque creo que con once los dos equipos se hubiera dado un mejor espectáculo, pero al final Eddie Hernández perdió la cabeza y lo expulsó y nosotros pudimos aprovechar eso".



Alex López no quiere que el grupo se confíe por la ventaja que llevan. "Nosotros sabemos que no nos tenemos que confiar, porque Motagua va salir por todas en este segundo juego y nosotros no tenemos que salir a medias".



Y sobre la propuesta de juego que tendrá el equipo en este duelo. "En los clásicos aunque tengas la ventaja hay que salirlos a ganar siempre. El primer partido fue aburrido y nosotros mismo al final dijimos que muchas faltas y el estar perdiendo tiempo. En los últimos minutos cuando Motagua se dedicó a jugar en los últimos 10 minutos se miró un poco diferente el fútbol".



Además asegura que: "Nosotros entre más rápido podamos anotar un gol en este juego será mejor, no creo que exista la ventaja y será hasta que termine el partido".



