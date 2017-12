"Pase lo que pase, quedará todo por decidir", advierte Valverde  

Barcelona, España

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, reconoció que el Clásico liguero contra el Real Madrid en la 17ª jornada liguera es "importante" por lo que significa, pero "pase lo que pase, quedará todo por decidir" de cara a la victoria en la Liga.



"Pase lo que pase en este partido quedará mucho y todo por decidir" en el campeonato español, dijo Valverde este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro.



El técnico azulgrana evitó hablar de favoritos, pese a que el Barça lleva 24 partidos invicto, contando todas las competiciones.



"Son partidos en los no importa ni la clasificación, son partidos especiales por la tensión que hay, luego juegan en casa, no creo que haya demasiados favoritos en este partido", aseguró Valverde.



No obstante, "estamos muy ilusionados por este partido porque es una oportunidad para resarcirnos de la Supercopa (de España), para medirnos, para medir al rival, llegamos en un buen momento, ellos también", añadió el técnico azulgrana.



Valverde hacía referencia a la contundente derrota en la Supercopa de España ante los blancos (3-1, 2-0), que hacía presagiar un mal comienzo de temporada para el Barça, aunque tres meses después el equipo catalán lidera el campeonato español y el Real Madrid es cuarto a 11 puntos.



- 'El equipo ha ido a más' -

"Desde allí (la Supercopa) hemos ido avanzando en la competición y creo que poco a poco el equipo ha ido a más y consigue resultados y por esto estamos primeros en la clasificación", consideró Valverde.



"Lo que queremos es refrendar el buen momento en el que estamos, hacer un buen partido sabiendo la dificultad que tiene el partido porque ellos en su campo son un equipo potente", añadió el técnico azulgrana.



"Los dos equipos vamos presionados a ese partido por lo que significa, por el hecho de que vayan más abajo a lo mejor tienen un punto más de obligación, es posible, pero el partido tiene suficiente alicientes para que los dos equipos salgamos muy puestos", afirmó Valverde.



El técnico azulgrana tampoco espera una atmósfera diferente en el tras las elecciones regionales catalanas del jueves, en las que las fuerzas independentistas volvieron a conseguir mayoría absoluta en el parlamente autonómico catalán.



"El ambiente será bueno, no tengo ninguna duda. Fuimos a jugar en el campo del Atlético de Madrid creo que fue muy cerca del 1 de Octubre (fecha del ilegalizado referéndum de autodeterminación catalán) y se habló muchísimo del recibimiento que íbamos a tener", relató.



- 'Dar una alegría' -

"Creo que fue uno de los mejores partidos que hemos visto, de buen rollo en el campo, de la gente y espero que mañana sea igual", añadió el técnico azulgrana, que insistió en el que el Barça representa a muchas sensibilidades y "lo que intentamos es que todos estén contentos independientemente de qué votaron".



"Queremos que la afición se lleve mañana una gran alegría", afirmó.



Respecto al juego que espera el sábado en el Bernabéu, Valverde cree que "intentarán hacer valer el factor campo, apretarnos, aprovechar las virtudes que tienen".



"Cuando mejor perece que estás pueden darte un golpe gracias a sus transiciones ofensivas tan rápidas. Además, tienen un gran juego de estrategia y juego de combinación. Pensamos que presionaran fuertes sobre todo al inicio", concluyó.

Le puede interesar: ¿A qué hora se jugará el Clásico Real Madrid-Barcelona?