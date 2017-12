Así quedaron los grupos para la Copa Libertadores 2018

Asunción, Paraguay

Ya están listos los grupos para la Copa Libertadores 2018 que se llevará a cabo el próximo 22 de enero y que podría definirse en una final única el 1 de diciembre.



La copa se detendrá debido al Mundial de Rusia 2018 y se retomará con los octavos de final el 8 de agosto. El sorteo se llevó a cabo en Paraguay en donde también se sortearon los cruces de la fase 1 de la Copa.



Así quedaron los grupos para la Copa Libertados 2018



Grupo A:

Gremio (BRA)

Cerro Porteño (PAR)

Defensor Sporting (URU)

Monagas (VEN)



Grupo B:

Atlético Nacional (COL)

Bolívar (BOL)

Colo Colo (CHI)

Delfín Sporting (ECU)



Grupo C:

Peñarol (URU)

Libertad (PAR)

The Strongest (BOL)

Atlético Tucumán (ARG)



Grupo D:

River Plate (ARG)

Emelec (ECU)

Flamengo (BRA)

Ganador 1



Grupo E:

Cruzeiro (BRA)

Universidad de Chile (CHI)

Racing Club (ARG)

Ganador 3



Grupo F:

Santos (BRA)

Estudiantes (ARG)

Real Garcilaso (PER)

Ganador 2



Grupo G:

Corinthians (BRA)

Independiente (ARG)

Millonarios (COL)

Deportivo Lara (VEN)



Grupo H:

Boca Juniors (ARG)

Palmeiras (BRA)

Alianza Lima (PER)

Ganador 4

