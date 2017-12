Jefe de policía sobre la cancelación del partido: “No teníamos el personal suficiente”

San Pedro Sula, Honduras

El subcomisionado de Policia, Lenín Morel, encargado de la seguridad en el estadio Olímpico para el partido entre Real España y Marathón en San Pedro Sula, explicó este miércoles que la suspensión del duelo fue lo mejor porque en primera instancia ellos tenían que prevenir cualquier situación que sucediera en las colonias aledañas al Metropolitano.



“Habían muchas calles tomadas, muchas avenidas como la 33 calle y venían a tomarse el estadio Olímpico y nosotros no teníamos el personal suficiente porque los tenemos diseminados en diferentes lugares y no era conveniente realizar el partido. Lo vamos a planificar posteriormente para ver si se puede celebrar este encuentro deportivo con todas las medidas de seguridad”, dijo el subcomisionado Morel, jefe de la Metro Siete.



Para este encuentro se había planificado tener 200 elementos de seguridad, 150 de la Policía Nacional y 50 soldados del Ejército hondureño.

“Hay recordar que recordar que nosotros no contábamos con que iban a quemar la posta policial de Villanueva, Cortés y eso nos hizo mover elementos de seguridad a esa zona. Ahora estamos concentrados donde hay tomas de carreteras, dando seguridad en las colonias y centros comerciales. No nos damos abasto”, dijo Morel.



El subcomisionado dijo que la determinación de suspender el partido fue de él, pues a ellos les preguntan si hay garantías y por seguridad se suspendió el encuentro deportivo donde únicamente se iban a jugar 19 minutos restantes a la ida de las semifinales.



“Nosotros estamos viendo que está complicada la situación en San Pedro Sula. Es prematuro pensar que se pueda llevar el partido este jueves con todas las medidas de seguridad, tenemos que esperar como se desarrollan las tomas porque en cuestión de segundos lo hacen ya que son personas que viven en las colonias aledañas al estadio, máxime en el Olímpico donde viven muy cerca”, reconoció el encargado de la seguridad en el encuentro deportivo.



Recomienda no jugar el fin de semana en el Yankel

Morel como encargado de la seguridad en esta ciudad para los eventos deportivos, manifiesta que recomienda a los dirigentes de la Liga Nacional no hacer partidos en el estadio Yankel Rosenthal ya que se ubica en una zona residencial donde no hay garantías de seguridad.



“Es una zona complicada por dónde está ubicado, además la infraestructura del estadio no es la mejor porque no está terminado y por los momentos no cumple requisitos para llevar un partido de este impacto. Hay que reconocer que es muy riesgosos llevar un juego allí porque los aficionados están demasiado volátiles y quieren tomar decisiones cuando miran que el árbitro toma una determinada decisión. Hay que esperar que deciden las autoridades pero la recomendación es esa”, manifestó el jefe policial en San Pedro Sula.



