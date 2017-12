Paolo Guerrero podrá jugar el Mundial tras reducción de sanción a seis meses

Agencia AFP

Lima, Perú

La suspensión de un año dictada contra el peruano Paolo Guerrero por dopaje fue "reducida a seis meses", anunció este miércoles la FIFA en un comunicado transmitido a la AFP, por lo que el atacante podrá disputar el Mundial de Rusia-2018.



"La Comisión de Apelación de la FIFA, después de haber tenido en cuenta las circunstancias del caso, especialmente el grado de culpabilidad del jugador, consideró que un tiempo de indisponibilidad de seis meses sería una sanción proporcionada", explica la Federación Internacional de Fútbol.



"El tiempo de suspensión empieza el 3 de noviembre de 2017, fecha en la cual el jugador fue suspendido de manera provisional por el presidente de la Comisión de Disciplina de la FIFA", precisó.



Guerrero, de 33 años, podrá volver a jugar el 4 de mayo y por lo tanto estará en condiciones de ser convocado por su selección para el Mundial de Rusia (14 junio-15 julio), donde Perú quedó encuadrado en el grupo C, con unos primeros partidos ante Dinamarca (16 junio), Francia (21 junio) y Australia (26 junio).



"Paolo está muy contento y confiado de comprobar su inocencia. La FIFA se convenció de nuestros argumentos y puso una reducción significativa, vamos a seguir en la misma línea para cumplir su completa absolución", dijo su abogado Pedro Fida a radio RPP.



El capitán de Perú había dado "positivo" por el metabolito de la cocaína benzoilecgonina, una sustancia prohibida por estimulante e incluida en la lista de prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) "tras un control efectuado" después de un partido de las eliminatorias mundialistas contra Argentina, el pasado 5 de octubre en Buenos Aires.



El jugador del Flamengo brasileño, que en su día fuera una joven promesa del Bayern de Múnich, se había perdido por este motivo los dos partidos del repechaje ante Nueva Zelanda, en los que Perú se clasificó para la fase final del Mundial, algo que no conseguía desde la edición de España-1982.



"Paolo es un jugador importante para nosotros, es un jugador clave. Es una gran noticia para todos y es un buen regalo de navidad para los peruanos", dijo el asistente técnico del combinado inca Nolberto Solano a GolPerú.



El lunes, el seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, había expresado su confianza en una reducción de la sanción a Guerrero.



"Si bien la FIFA le dio un año, con la apelación quizás se pueda reducir la pena", había dicho en una entrevista con el diario argentino Página/12. "Es lo único que puedo decir, expresarme a favor del jugador en cuanto a que lo conozco y estoy convencido de que fue un accidente. Confiamos en él. Tiene una carrera intachable y está envuelto en una situación involuntaria", dijo entonces el entrenador.



Equipo de abogados reforzado

Paolo Guerrero contó con un equipo reforzado de defensa legal para conseguir la reducción de la sanción.



En su equipo de abogados con el brasileño Pedro Fida al frente se incorporó también Juan De Dios Crespo, un experto en Derecho deportivo que asesoró este año al argentino Lionel Messi cuando redujo la sanción de cuatro partidos que le impusieron por supuestamente insultar a un juez de línea durante las eliminatorias mundialistas con la Albiceleste.



La sanción inicial de un año se había conocido el 8 de diciembre y ya entonces el abogado Pedro Fida mostró su "extrema sorpresa y decepción" con el castigo, anunciando un recurso. Días antes del anuncio de esa sanción de un año, Guerrero se había mostrado optimista: "La FIFA ya descartó algún consumo de droga por parte mí.a Me siento muy confiado, sé que todo va a salir bien", dijo entonces, antes de la enorme decepción que supuso el año de suspensión.



Ahora, esta reducción le permite le permite tener en el horizonte la ilusión de poder disputar el Mundial de Rusia.



La suspensión hasta principios de mayo incluye "todo tipo de partidos en el ámbito nacional e internacional, amistosos u oficiales", recordó la FIFA en su comunicado de este miércoles.



Guerrero, el 'Depredador', es el máximo goleador histórico de su selección con 33 dianas en más de 80 partidos internacionales.



Tras formarse en las divisiones inferiores del Alianza Lima, debutó como profesional en el Bayern Múnich, donde permaneció cuatro temporadas, en las que marcó 12 goles.



Luego pasó cinco años en el Hamburgo (2006-2011) y en 2012 fichó por el Corinthians. Tres años después su destino fue el Flamengo, donde es ídolo de la torcida 'rubro-negra'.

