Muma Bernárdez sobre llegar a Olimpia: "Yo no le cierro las puertas a nadie

El futbolista hondureño Víctor Bernárdez se hizo presente en el estadio Nacional para presenciar el clásico capitalino Olimpia-Motagua, correspondiente a la semifinal de ida del torneo Apertura.

Muma, como todos lo conocen, habló sobre su futuro profesional, y como ya se sabe, no seguirá en el San José Earthquakes de la MLS.

"Estoy a la espera, todavía quiero jugar un año más, pero todo lo va decidir Dios, estoy tranquilo, confiando que algo bueno viene. Estoy disfrutando de la familia, ya que tenía un año de no venir al país", dijo.

Su verdadera ilusión es mantenerse en el fútbol de la MLS, pero tiene claro que eso no está en sus manos.

"Espero jugar en Los Estados Unidos, ya estoy radicado allá con mí familia, estoy muy bien. Dios es el que va decidir y estoy confiando que algo bueno viene",

Pese a esto, Muma afirman que si existe la posibilidad de jugar en Honduras. ¿Abre las puertas? "No están cerradas, pero la idea es seguir un año más en el extranjero y después poder ver opciones. Sabemos que está algo complicado, pero estoy esperando que una puerta se va abrir. Estoy tranquilo con mi familia, ya de ese tema se va encargar mi representante", explicó el jugador.

Bernárdez se mostró muy agradecido con su anterior equipo, debido a que siempre le dieron el apoyo.

"Ya el San José es parte del pasado, jugué seis temporadas, más de cien partidos. Al equipo siempre lo voy a querer porque fue el que me dio a conocer, me brindó el apoyo y les estoy muy agradecido. No tengo ningún rencor, los jugadores cumplimos un ciclo y yo ya cumplí el mío", remarcó.

El tema del retiro para Víctor Benárdez no es un secreto. Tiene 35 años."Yo siempre dije que me quería retirar muy bien y voy a esperar. Yo me quiero retirar jugando, pero si no se puede voy a trabajar en lo que ya estoy encaminado".

¿Qué se necesita para que un club hondureño pueda fichar a Muma? Su respuesta dio algunas señales.

"Es bonita la vitrina, es algo emocionante, yo no le cierro las puertas a nadie, yo soy un jugador que donde me brinden la seguridad de pago ahí voy a estar. Yo simplemente debo de esperar y ser consciente que hay que tomar la mejor decisión".

Acá viene lo interesante. Víctor Bernárdez afirma que tiene buena relación con muchas directivas de clubes hondureños, y subrayó que habló con uno de los equipos de San Pedro Sula.

"Yo me llevo bien con todas las directivas. Aquel día hablé con Fuad Abufele del Real España, tengo buena relación con la gente del Honduras Progreso, el Platense, en Olimpia me llevo bien con Osman Madrid desde que fue gerente de la Selección en el 2010 y con Motagua muy bien con Pedro y Eddy Atala. Por eso te digo que no le cierro las puertas a nadie, yo soy profesional", sentenció.

Sobre la Selección

Por otra parte, Muma habló sobre la no clasificación al Mundial de Rusia y no dejó a un lado el nombre de Jorge Luis Pinto.

"Yo no estaba en contra de nadie, simplemente me interesa el bienestar del fútbol hondureño, independientemente de quien sea el entrenador. Hoy por hoy el señor se fue y nos dejó aquí sin mundial. Cuando no se cumple un objetivo yo creo que el que más perdió es el fútbol hondureño", fueron sus primeras palabras sobre la H.

Para la Muma, Pinto no debe seguir en la Bicolor. "Yo no soy quien para quitar o meter técnicos, pero el fútbol es de resultados y si todavía lo están catalogando da pena, porque si no logró el objetivo en lo particular digo que no debe continuar".

La idea de poner a un técnico nacional no es mala para el exseleccionado catracho, aunque no se animó a dar nombres.

"Para mí si hay, no voy a dar nombres, pero si los hay. La cultura del hondureño siempre es que miramos afuera y hay que ver primero adentro. Yo siempre he dicho que hay que darle la oportunidad a un hondureño", puntualizó.

