Donis Escober será titular en el clásico de semifinal ante Motagua

Tegucigalpa, Honduras

Con el regreso del fútbol a la Liga Nacional llegan las buenas noticias a los merengues del Olimpia, puesto que para este duelo del clásico del miércoles ya podrán contar con Donis Escober, quien era duda.



El meta de los merengues había sufrido una inflamación en los meniscos, pero después de una semana se ha recuperado y está a la orden de Carlos Restrepo para este compromiso del clásico.



"Fue un susto nada más, realmente se hizo un gran trabajo de parte del departamento médico, se mandó para San Pedro Sula con el doctor Óscar Benítez, y él puede afrontar el partido de mañana", explicó Marcelo Scalessie, preparador de porteros.



Además, aseguró que Donis Escober ya trabajó con normalidad estos días. "Él ha estado entrenando con normalidad desde hace varios días, ya hizo trabajos específicos conmigo, así que no hay ningún problema".



Olimpia tenía en sus planes a Edrick Menjívar, pero ahora se decidió tras la recuperación de Escober. "Teníamos confianza en el muchacho Edrick Menjívar, pero él (Donis) está cien por ciento, y estoy seguro que Donis será el portero que jugará el clásico ante el Motagua".



Scalessie destacó que el equipo podrá tener la confianza de la experiencia que tiene el portero. "Él es un referente, un líder como con 20 años en el equipo, una amplia experiencia en los clásicos y es bueno poder tener todo el cuadro. No era bueno no poder tener a Donis Escober", finalizó.