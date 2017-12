LeBron logra 60mo ‘triple doble’; Cavs vencen a Jazz

Cleveland, Estados Unidos

Las estadísticas de LeBron James no sólo han colocado a los Cavaliers cerca del primer puesto de la Conferencia del Este. El propio astro se ha insertado en el debate sobre si debe conseguir por quinta vez el premio al Jugador Más Valioso de la campaña.



James totalizó 29 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, para lograr el 60mo “triple doble” en su carrera, y Cleveland venció el sábado 109-100 al diezmado Jazz de Utah.



Fue el quinto triple doble por parte de James en la campaña, y el tercero en sus últimos cuatro partidos. Rebasó a Larry Bird en el sexto lugar de la lista histórica de más partidos con cifras de dos dígitos en tres departamentos distintos.



James anotó 10 puntos en el cuarto periodo, atinó nueve de 15 disparos de campo y convirtió sus 10 tiros libres.



Ha jugado a un nivel excelso durante la temporada. Y pese a la cercanía de la fecha en que cumplirá 33 años, no parece resentir la edad.



“Me siento bien”, comentó. “Es mi 15to año en la liga, pero es uno de los mejores que he tenido hasta ahora, en cuanto a cómo me siento. Quiero seguir así, quiero romper el molde para la siguiente generación y terminar con eso de que cuando cumples 31 años has dejado atrás tu mejor nivel o cuando llevas 12 años en la liga o cualquier otra cosa que se dice”.



Se preguntó a James si recuerda a otro jugador que haya lucido tan dominante como él a su edad.



“¿Tan dominante como yo?”, preguntó entre risas. “Veremos. Sé que lo que estoy haciendo no se ha hecho mucho en la historia de este deporte. Uno analiza los minutos que he jugado, las finales consecutivas de las que he sido parte, los efectos en mi cuerpo. Esto no se ha hecho antes”.



Cleveland ha ganado 17 de 18 encuentros en general y 11 consecutivos en la Quicken Loans Arena.



El pívot Rudy Gobert, quien se torció un ligamento de la rodilla izquierda, se ausentó del duelo por Utah, lo mismo que Derrick Favors, a consecuencia de una laceración en el ojo izquierdo. Ambos se lastimaron el viernes, en un triunfo sobre Boston.



El novato Donovan Mitchell lideró al Jazz con 26 puntos, al atinar 10 de 15 tiros de campo. Utah embocó 17 de 34 triples.

