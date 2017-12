Motagua entrena para poder enfrentarse al Olimpia este miércoles

Tegucigalpa, Honduras

Motagua entrena pensando que el miércoles será el primer partido de la semifinal contra Olimpia. El estratega Diego Vazquez le dijo a sus jugadores que todo está listo para enfrentar ese primer duelo contra los Merengues. "Trabajamos pensando que vamos a jugar el miércoles la semifinal" dijo el DT Bicampeón. "Seguramente a puerta cerrada pero los detalles del partido los desconocemos" siguió diciendo el estratega.



Motagua ya está cansado de entrenar todas las semanas sin poder definir la fecha y hora donde jugará contra los Albos. "Es difícil, lo importante es que tenemos una fecha probable y vamos a trabajar pensando en esa fecha".



El campamento Azul vive en incertidumbre pero no pueden parar de trabajar. "Totalmente, lo único que manejamos nosotros es entrenar pensando en el partido, es lo único que tenemos. Es un trabajo, nosotros hacemos lo mismo, estamos enfocados esperando tener una fecha".



Vazquez recalcó que le dice a sus jugadores que no deben perder de vista el objetivo que es el Tricampeonato a pesar de que el campeonato se vio amenazado por la crisis política.



"Lo más importante es decirles que tienen un privilegio y es que juegan en Motagua y estamos jugando la semifinal. Ya ese es un motivo muy importante para estar enfocados" comentó.



Le consultamos a Diego si considera que Motagua será el más afectado de los cuatro semifinalistas por el parón ya que lleva casi un mes sin jugar fútbol.



"No creo, estamos bien, vamos a hacer un buen partido y tenemos mucha confianza en lo que hemos trabajado, esperamos llegar de buena manera" cerró.

