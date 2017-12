El City abordará la renovación de Guardiola a final de temporada

Londres, Inglaterra

El Mánchester City quiere atar a largo plazo a su entrenador español Pep Guardiola, y con ese objetivo abordará las negociaciones con el catalán a final de temporada, asegura este lunes la prensa británica.



Guardiola, de 46 años, llegó al club en 2016 procedente del Bayern Múnich, con un contrato inicial de tres años.



Después de una primera temporada en la que no se cumplieron las expectativas, domina la Premier en la actualidad con una serie récord de 16 victorias consecutivas, y cuenta con 11 puntos de ventaja sobre el segundo, el Mánchester United.



Según el periódico The Times los dirigentes del club confían en que se alcance un acuerdo.



En noviembre, Guardiola declaró que se sentía bien en el Mánchester City y que la cuestión de su contrato "no es un problema".



Guardiola está en sintonía con el director ejecutivo del club, Ferrán Soriano, y con el director deportivo Txiki Begiristain, con los que colaboró en el FC Barcelona.