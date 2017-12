Fenafuth podría renovarle contrato a Jorge Luis Pinto antes de abril

Jorge Luis Pinto no pudo llevar a Honduras al Mundial Rusia 2018. (Foto: Neptalí Romero / Grupo Opsa)

Tegucigalpa, Honduras

De momento no hay técnico en la Selección Nacional de Honduras. Jorge Luis Pinto se marchó a Colombia pero en enero volverá para definir ciertas cosas con la Federación de fútbol.



En este mes se habían estipulado elecciones por mandato de la FIFA pero el máximo organismo de fútbol extendió el plazo de gestión en la Comisión Normalizadora hasta abril.



El presidente de la Fenafuth no descarta que antes de que ellos dejen sus cargos se le puede renovar contrato a Jorge Luis Pinto si éste tiene la intención, todo esto tomando en cuenta las fechas para la eliminatoria a Qatar que comenzaría en 2018.



“La gente de la FIFA vendrá a finales de enero y ahí vamos a tener todo claro aunque si las elecciones serían en abril, el profesor Pinto es agente libre y puede buscar cualquier opción, debemos ver cómo está la cosa y hay que recordar que viene un nuevo formato de la Concacaf, debemos ver cómo salen las fechas de la eliminatoria para iniciar la eliminatoria”, dijo Jorge Salomón.



El dirigente reconoció que Pinto es una opción latente para seguir, dicha opción de renovarle antes de abril está vigente porque se debe comenzar a trabajar en el próximo Mundial con él o quien se deje de manera definitiva en el cargo.



“Habría que ver la eliminatoria de Honduras y él es una opción que está abierta, claro para seguir pero de momento no tenemos nada definido, primer partido es hasta marzo y cuando el profe venga en enero veremos la planificación”.