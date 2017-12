El futbolista brasileño Kaká se retira

Río de Janeiro, Brasil

El futbolista brasileño Kaká, ganador del Balón de Oro en 2007 y del Mundial de Corea del Sur y Japón en 2002, anunció este domingo que se retira.



"Es el momento de terminar mi carrera como jugador profesional", dijo el ex del Real Madrid y Milan entre otros en una entrevista a la televisión Globo.



"Me estoy preparando para continuar en el fútbol y tener un rol diferente pero no voy a ser más un jugador profesional, un atleta", añadió.



El brasileño estaría encarando una carrera como mánager en el Milan, el club que lo vio nacer en Europa.



"Me gustaría estar en un club en un papel más como mánager, como director deportivo, algo entre el campo y el club".



A sus 35 años, Kaká reconoció que el Milan le hizo "recientemente esa propuesta".



En su cuenta de Twitter, Ricardo Izecson Dos Santos Leite, apodado Kaká, cristiano devoto, escribió un rezo:



"Padre, fue mucho más de lo que podría haber imaginado. Gracias! Ahora estoy listo para el próximo viaje. En nombre de Jesús. Amén".



El brasileño, quien debutó en las filas del Sao Paulo en el año 2000, también vistió las casacas del Milan (2003-2009) y Real Madrid (2009-13) antes de regresar al club italiano (2013-2014) y al brasileño (2014) y acabó retirándose en las filas del Orlando City de la Major League Soccer, donde estuvo dos temporadas.