Madre de los Palacios se gradúa de la universidad y dedica su título a su hijo asesinado

Tegucigalpa, Honduras

Al igual que muchas mujeres, esta admirable madre dedicó su juventud al cuidado de sus hijos que gracias al cariño y apoyo terminaron como futbolistas profesionales, sin embargo por muchos años la valiente madre tuvo que sacrificar sus propios sueños para lograr sacar adelante a su familia, dejando de lado su anhelo por convertirse en abogada.



Segura de que algún día lo lograría, doña Orfilia de Palacios, madre de los futbolistas Jhonny, Jerry, Wilson y Milton Palacios y a sus 52 años de edad se tituló de licenciada en Derecho como siempre lo había deseado. El título que recibió esta tarde se lo dedicó a su mal logrado hijo menor Edwin René, quien fue secuestrado y posteriormente asesinado en octubre del 2007.



"Me siento muy feliz, emocionada, agradeciéndole a Dios por este logro, agradeciéndole a mi familia pero en especial a Edwin René que ya no está con nosotros porque le arrebataron la vida pero este título se lo dedico especialmente a él que está contento en el cielo", dijo entre lágrimas la nueva profesional.



Y agregó. "Valió la pena tanto esfuerzo, me gusta mucho esta carrera, pasaron muchas dificultades pero al final lo logré, me gradué con una excelencia académica, pienso que soy especial porque la universidad me homenajeó con mi familia, me entregaron un diploma porque mi promedio fue de 95 por ciento".

VEA: El trágico crimen del que fue víctima la familia Palacios



Por su parte Milton, quien es licenciado en mercadotecnia expresó. "Con tanto esfuerzo mi madre logra graduarse, estamos agradecidos con Dios por este logro de mi madre, a pesar de la situación que estamos atravesando en el país hoy mi madre culmina un logro que no es para cualquiera, sabemos que le ha costado, ha hecho un esfuerzo sobre humano, logró cumplir sus sueños".



Doña Orfilia llegó acompañada de su esposo Eulogio, primos, tías, ñietos y sus hijos Milton y Jerry. Wilson y Jhonny no pudieron estar porque el primero radica en Miami y el segundo se prepara con Olimpia para disputar la semifinal del fútbol hondureño ante Motagua.



"Todos estamos orgullosos porque logró culminar sus estudios, estamos emocionados porque hay una nueva profesional en la familia, ojalá que no se desanime y siga adelante, valió la pena todo el sacrificio. Jhonny no pudo venir porque no se sabe cuando se jugará el partido contra Motagua y Wilson por los problemas que hay en el país", enfatizó Eulogio Palacios.



Finalmente Jerry dijo: "Como familia estamos orgullosos de mi mamá, a pesar de los problemas nos ha demostrado que siempre se puede salir adelante, vamos a tomar su ejemplo para salir adelante, su graduación nos motiva a seguir luchando, su graduación debe servir de ejemplo para el pueblo hondureño por su edad. Los que no están estudiando comenzarán a hacerlo porque mi madre nos ha dado una gran lección".