Maradona le "mete una ficha" a Gremio ante el Real Madrid

Madrid, España

El mítico exfutbolista argentino Diego Maradona no dudó en afirmar que ve al Gremio de Porto Alegre con posibilidades de ganar el Mundial de Clubes al Real Madrid en la final del torneo que se celebra el sábado.



"Yo meto una ficha a Gremio", dijo el exseleccionador argentino, insistiendo en que el club brasileño "me parece un buen equipo" en una entrevista que publica este viernes el diario AS.



Incluso aunque Gremio no cuenta con su estrella Arthur, que se perdió el torneo por lesión, Maradona insiste en que "le meto una fichita" al equipo brasileño, especialmente tras la imagen mostrada por el Real Madrid en la semifinal en la que se impuso con dificultades 2-1 al Al Jazira emiratí.



"El Madrid no está jugando bien. Para nada. El Al Jazira jugó como el Madrid. ¡Tocaba la pelota! Y en el Madrid cada uno de sus jugadores quería hacer un gol", explicó Maradona.



Maradona elogió a Cristiano Ronaldo, pero rechazó considerarlo el mejor de la historia, si acaso admitió meterlo entre los mejores de la historia junto a Alfredo Di Stéfano, Johann Cruyff o Messi.



Lo que más le gusta a Maradona de Cristiano es "la definición. Otra de las cosas que yo le reconozco a Cristiano Ronaldo es que cuando el equipo le necesita, está. Eso sí lo tiene. Y ojo, que después del flaco Cruyff no hubo muchos jugadores que tuvieran esa cualidad".



Maradona también rechazó que el Real Madrid sea el mejor equipo del momento, pese al buen año 2017 que ha completado.



"Ni creo que sea el mejor momento del Madrid ni el mejor momento del Barça. Atención, que el Barça está ganando sufriendo", dijo Maradona, que también arremete contra el PSG.



"No me satisface. Es muy 'Neymardependiente' y los goles de Cavani que... Y Mbappé, que para mí es la revelación del fútbol", explicó.



Respecto al joven delantero francés, el exseleccionador argentino no dudó en afirmar que "puede superar a muchos" y recomendó al presidente blanco, Florentino Pérez, que lo fiche.