Luan siente responsabilidad de jugar final del Mundial y admira a Cristiano Ronaldo

Abu Dabi, Dubai

El delantero estrella del Gremio de Porto Alegre, Luan Vieira, afirmó este viernes que es consciente de la responsabilidad que tiene al disputar el sábado la final del Mundial de Clubes, contra Real Madrid, y expuso al mismo tiempo su admiración por Cristiano Ronaldo.



"Admiro a Cristiano Ronaldo por ser el mejor del mundo, por las cualidades que tiene, no solo dentro del campo, sino fuera también. Es un ejemplo para la gente", dijo el delantero de 24 años.



Sin embargo, el jugador afirma estar muy concentrado en la final.



"El hecho de jugar en Gremio, disputando la final de Mundial, sé la gran responsabilidad que es. Tengo eso en mi mente", explicó.



"Tengo una responsabilidad, pero si estamos aquí no es por mi actuación individual sino por un juego colectivo", añadió el delantero estrella del equipo.



Luan y el centrocampista Arthur, ausente en el Mundial por lesión, fueron las estrellas del equipo que conquistó en noviembre la Copa Libertadores.



"Tal vez alguno de nosotros sobresalga en ciertos partidos, Voy a dar lo maximo el sábado para marcar goles y ayudar al equipo", resumió el delantero.



Luan señaló además que su equipo, acostumbrado a atacar, no se inspirará en la táctica de Al Jazira, que al contragolpe le puso las cosas muy difíciles al Real Madrid.



"Al Jazira tiene una táctica diferente de la nuestra. Vamos a jugar igual que todo el año. No vamos a cambiar ahora en la final del Mundial. Tenemos que hacer lo que hemos venido haciendo", señaló.



"Este partido es uno de los más importantes de mi vida. Sabemos lo que hay que hacer en el campo, el cuerpo técnico nos dará algunas indicaciones más, pero sabemos lo que hay que hacer", explicó.



Luan no quiso hablar de un eventual futuro en un club europeo. "Quiero centrarme en el partido del sábado y luego pensar en el futuro", explicó.

