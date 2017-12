Zidane-Renato, caracteres diferentes en duelo de ídolos de Real Madrid y Gremio  

Abu Dabi, Dubai

La final del Mundial de Clubes entre Real Madrid y Gremio de Porto Alegre, el sábado en Abu Dabi, reunirá como técnicos a dos de los últimos ídolos de ambos clubes, Zinedine Zidane y Renato Gaúcho, ganadores de este torneo como jugadores, cuando se disputaba como Copa Intercontinental.



El nombre de Zidane está grabado en oro en la historia del Real Madrid, con un gran gol que marcó en la final de Liga de Campeones de 2002 en Glasgow contra el Bayer Leverkusen (2-1), que le daría el título.



Ese mismo año, Zidane ganaría la Copa Intercontinental, antesala del Mundial de Clubes, al ganar en Yokohama (Japón) al paraguayo Olimpia de Asunción por 2-0.



Por su parte, Renato Gaúcho sería el autor de los dos goles con que Gremio ganó la final de la Copa Intercontinental a Hamburgo por 2-0 en 1983.



Zidane ya ha sido campeón del torneo como jugador y entrenador, al ganar el Mundial de Clubes el año pasado en el banquillo del Real Madrid, mientras que Renato Gaúcho aspira a conseguirlo.



Su pasado como jugadores emblemáticos del club ha hecho que se ganen el respeto de sus jugadores.



Ambos defienden el espectáculo y el control del balón, pero ahí acaban sus parecidos, ya que mientras Zidane es comedido y parco en palabras, Renato Gaúcho prodiga las declaraciones atractivas y regala titulares.



"He sido mejor jugador que Cristiano Ronaldo. No tengo dudas. Él es un gran jugador, pero no tan versátil como era yo. Es muy fuerte pero no tiene mucha técnica", afirmó el entrenador brasileño poco antes del torneo a la cadena ESPN.



'Mejor' que Cristiano Ronaldo

Renato Portaluppi, más conocido como Renato Gaúcho, de 55 años, pasó por muchos clubes en Brasil, como Flamengo, Botafogo, Cruzeiro y Fluminense entre otros, estando solo una temporada en Europa, en el AS Roma en 1988-89, año en que ganó la Copa América con Brasil.



"Me gustaría ver jugar a Cristiano en los equipos en los que yo jugué, muchas veces sin cobrar durante tres o cuatro meses seguidos y ser un campeón como yo. Me gustaría haber jugado en este Real Madrid, con partidos una vez por semana, en grandes campos y con los compañeros que tiene", añadió.



Renato Gaúcho, además, afirmó en su día que en caso de lograr la Copa Libertadores como entrenador, algo que consiguió contra Lanús, después de haberla ganado como jugador en 1983, el club le tendría que hacer una estatua.



Zidane, de apenas 45 años, campeón de la Champions y del Mundial de Clubes, además de un Mundial de selecciones como jugador, ya ha ganado como entrenador dos Ligas de Campeones y un Mundial de Clubes.



Frente a las declaraciones rimbombantes de Renato Gaúcho, Zidane prefiere un discurso menos explosivo.

Inferior a CR7

"Es mucho mejor Cristiano Ronaldo que yo como jugador, pero no pasa nada, he hecho una buena carrera yo también", señaló Zidane una semana antes de debutar el Real Madrid en el Mundial de Clubes.



"No hay más palabras para definirlo. Lo que hace Cristiano a diario y en cada partido es fenomenal. El otro día le decía a mucha gente que puede venir aquí un jugador, quedarse 15 o 20 años y nunca hará lo que ha hecho Cristiano", añadió el francés.



En 2016, cuando se le preguntó por sus aptitudes como entrenador, fiel a su carácter, huyó de triunfalismos, pese a haber ganado la Champions.



"Nunca me he considerado un gran entrenador y nunca lo voy a pensar. Intento hacer mi trabajo lo mejor posible. Puedo ganar la Champions y no me voy a considerar el mejor. Lo que sí tengo es ganas de aprender", afirmó hace un año.



Zidane y Renato Gaúcho se enfrentan el sábado en el banquillo. El francés parte con ventaja con una aparente mejor plantilla.



En caso de victoria, Renato Gaúcho habrá ganado puntos para que se le construya un monumento como pidió.

Le puede interesar: Un Madrid lleno de dudas ante un Germio motivado