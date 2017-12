Nerlin Membreño sale del Honduras El Progreso con una "espinita"

Tegucigalpa, Honduras

El técnico Nerlin Membreño dijo que sale de Honduras Progreso con una espinita clavada porque no llenó las expactativas en el torneo Apertura, sin embargo reconoce que su separación se aceleró porque siempre reclamó al presidente su salario y el de los jugadores.



"Al presidente no le gustó mi posición que era pagarle a los jugadores y cuerpo técnico, no habíamos recibido ningún pago por eso no me extraña que haya tomado esa decisión. Una vez terminado el torneo nos reunimos con él para planificar el inicio de pretemporada y nombres de jugadores que podrían llegar, todo lo planeamos en base a continuar pero creo que lo incomodó el aspecto económico", explicó.



Y agregó."El torneo de Clausura tenía que planificarse bien, hacer un buen ajuste para buscar salvar la categoría, en eso coincidimos, lastimosamente el dueño del equipo cambió las cosas, quizás no pudo solucionar lo que habíamos hablado y decidió cambiar de técnico"



Membreño fue cesanteado de su cargo la semana anterior y su lugar será ocupado por Carlos Martínez. "No esperaba una reacción de esta porque habíamos hablado, había un convenio con él, no esperaba esta separación, tenía mucha ilusión y ganas, sabía que las cosas no habían salido bien pero armando bien el equipo con algunos refuerzos podríamos mejorar"



"Salgo del equipo con una espinita clavado, nunca esperé que pasara algo así en tan poco tiempo, esperaba algo mejor pior eso me preparé, pero nunca me sentí cómodo por todo lo que viví. El equipo venía muy maltratado por cosas del pasado", lamentó.





Salarios

Membreño afirma que durante los dos meses y medio que estuvo frente al cuadro ribereño nunca recibió salario, pero existe un compromiso de pago del presidente Elías Nassar." Durante estuve dirigiendo al equipo dos meses y medio no recibí ni un lempira de salario, siempre mantuve la posición de cobrar con algunos jugadores que se les debía, pero con el presidente firmamos un convenio donde se compromete a pagar la próxima semana"



"Espero que se cumpla la promesa de pago, lo merezco porque lo trabajé, no me gustaría pasar a otras instancias como no firmar el finiquito, la ley me faculta, el presidente lo sabe, es consciente porque ya contrató otro entrenador, ahora tendrá que cumplir con el pago de salario mío y de Denilson Costa", sentenció.



Sobre su futuro inmediato explicó que esperará pacientemente otra oportunidad de dirigir profesionalmente para sacarse la espinita de la mala experiencia. "La palabra fracaso no nos gusta como técnico, uno siempre quiere ser protagonista, pero no se pudo, incluso en la quinta fecha puse mi puesto a dispocisión por situaciones que no se pudieron manejar, es difícil ir sobreviviendo, tuve que pagar derecho a piso que al final me servirá de experiencia"



