El Mónaco busca sacar rédito del duelo directo Lyon-Marsella por segundo puesto  

El Mónaco (3º), vigente campeón de la Ligue 1 y en pugna con el Lyon (2º) y el Marsella (4º) por el segundo puesto, quiere sacar rédito del duelo directo entre lionenes y marselleses ganado este viernes al Saint-Etienne (15º) en el duelo que abre la 18ª fecha en Francia.



El conjunto del principado está igualado a puntos con el Olympique de Lyon y el Olympique de Marsella, a once unidades del intratable París SG, ya proclamado campeón de otoño.



Los hombres de Leonardo Jardim se clasificaron sin problemas el martes a cuartos de final de la Copa de la Liga ante el Caen (2-0), y han descubierto los últimos días a un goleador de garantías en la figura del argentino Guido Carrillo.



Autor de un doblete 'in extremis' y salvador ante el Troyes la semana pasada (3-2). el argentino repitió en Copa de la Liga.



Para el partido del viernes regresaran al once el arquero croata Daniel Subasic y el central brasileño Jemerson, que gozaron de descanso ante el Caen.



El Saint-Etienne, por su parte, acumula ocho fechas sin ganar, en las que ha encajado 18 goles, y sólo cuenta con dos puntos sobre el puesto de promoción de descenso.



Eliminados de la Copa de la Liga esta semana, el Lyon y el Marsella, vivos los dos en la Europa League, viven una temporada casi calcada, y se enfrentan el domingo en busca de una clasificación para la 'Champions' como tabla de salvación.



Con menos presión afrontarán los hombres de Unai Emery el duelo del PSG ante el Rennes el sábado, una vez dejado atrás el pequeño bache de resultados. La posible vuelta de Neymar a las canchas podría ser lo más interesante de un partido en el que el PSG es gran favorito a pesar de las tres victorias y un empate del Rennes en las cuatro últimas fechas.



Programa de la 18ª jornada de la Ligue 1 francesa (en horario GMT):



- Viernes:



(19h45) Saint-Etienne - Mónaco



- Sábado:



(16h00) Rennes - París SG



(19h00) Estrasburgo - Toulouse



Caen - Guingamp



Dijon - Lille



Montpellier - Metz



Troyes - Amiens



- Domingo:



(14h00) Nantes - Angers



(16h00) Niza - Burdeos



(20h00) Lyon - Marsella



Clasificación: Pts J G E P gf gc dif



1. París SG 44 17 14 2 1 51 13 38



2. Lyon 35 17 10 5 2 42 19 23



3. Mónaco 35 17 11 2 4 40 18 22



4. Marsella 35 17 10 5 2 35 19 16



5. Nantes 27 17 8 3 6 16 18 -2



6. Rennes 25 17 7 4 6 22 20 2



7. Montpellier 23 17 5 8 4 14 10 4



8. Niza 23 17 7 2 8 22 28 -6



9. Caen 23 17 7 2 8 11 18 -7



10. Guingamp 22 17 6 4 7 19 23 -4



11. Amiens 21 17 6 3 8 16 19 -3



12. Estrasburgo 21 17 5 6 6 22 27 -5



13. Dijon 21 17 6 3 8 24 31 -7



14. Burdeos 20 17 5 5 7 22 26 -4



15. Saint-Etienne 20 17 5 5 7 17 27 -10



16. Toulouse 19 17 5 4 8 16 23 -7



17. Troyes 18 17 5 3 9 18 24 -6



18. Lille 18 17 5 3 9 16 26 -10



19. Angers 15 17 2 9 6 19 27 -8



20. Metz 5 17 1 2 14 7 33 -26