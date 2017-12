Real Madrid, recuperar conexión con la BBC contra Gremio y rodarla para el Clásico  

Madrid, España

Entre lo poco positivo que dejó para Real Madrid el partido contra el modesto Al Jazira, en la victoria por 2-1 en semifinales del Mundial de Clubes, es que recuperó al completo a la BBC (Bale, Benzema, Cristiano) para la final del sábado contra Gremio y el Clásico contra el Barcelona una semana después.



Bale, autor del tanto de un sufrido triunfo a nueve minutos del final del partido, había sufrido una lesión muscular en la pierna izquierda a principios de noviembre en un entrenamiento y marcó a los pocos segundos de sustituir a Benzema.



Primero había llegado un tanto de Cristiano Ronaldo, que colocó el empate, después de que el Real Madrid fuese perdiendo sorpresivamente al descanso ante el modesto equipo emiratí.



"Es fantástico marcar. Cuando regresas, buscas hacer algo sobresaliente, pero lo más importante es la victoria y estar en la final", explicó Bale.



"Yo solo trato de ayudar al equipo y cuando sales desde el banquillo, hay que intentar ayudar. Simplemente tuve la suerte de marcar un gol", añadió.



Contra Gremio de Porto Alegre, rival del Real Madrid en la final del Mundial de Clubes el sábado en Abu Dabi, el equipo blanco volverá a buscar a la BBC, como un oasis en el desierto.



"Tengo que ser paciente. Tuve algunos problemas musculares y siempre lleva tiempo dejarlos atrás, pero hago lo posible para volver en la mejor forma posible, para dar lo mejor de mí", dijo Bale.



Bale recuperado

"Me encontré bien en el campo en mi vuelta esos minutos y poco a poco me iré acercando a estar al cien por cien", añadió el galés.



Pese a recuperar a su trío estelar, la felicidad no fue completa en la BBC, ya que Karim Benzema gozó de varias ocasiones claras sin marcar, estrellando dos balones en la madera.



La actuación de Benzema fue lo menos positivo en la vuelta de la BBC, que se va a rodar en el Mundial de Clubes de cara al partido del sábado 23 de diciembre en el Bernabéu, en un partido vital para el Real Madrid, que está en cuarta posición en la liga, a ocho puntos del equipo catalán.



Zidane defendió a su compatriota Benzema tras el partido cuando se le preguntó si se hacía necesario el refuerzo de un delantero en el mercado de invierno.



"Para nada voy a pedir un delantero. Karim está bien. No ha metido un gol pero está bien. Al final ha hecho un buen partido, ha tenido ocasiones, como Cristiano, aunque hoy no ha marcado. Estoy un poco decepcionado por él, porque quería marcar", dijo Zidane.



Apuros en defensa en el Mundial

Ante Al Jazira, la BBC fue salvadora, sobre todo tras la inquietante actuación de la defensa del Real Madrid, ya que Achraf Hakimi, Nacho Fernández, Raphael Varane y Marcelo se vieron varias veces sorprendidos por los contragolpes del rival, que les dejaban en evidencia quedándose en situaciones ventajosas ante Keylor Navas.



Aunque la defensa también se vio desguarnecida por las ansias ofensivas de los jugadores de media cancha para adelante, que dejaron muchos huecos en la medular para los contragolpes del rival.



La BBC y el Real Madrid buscan el sábado su quinto triunfo del año, tras la Liga, Champions y Supercopas de España y Europa.



Cristiano Ronaldo tiene su mejor cara esta temporada en las competiciones internacionales, con diez goles en ocho partidos, frente a los dos en cuatro encuentros tanto de Benzema como de Bale.



El susto contra Al Jazira ya pasó, ahora deberá afrontar dos serias pruebas contra Gremio y Barcelona.

