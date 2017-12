El videoarbitraje, protagonista en el Real Madrid-Al Jazira

'El gol de Casemiro dicen que era fuera de juego porque Karim (Benzema) molestó a otro jugador, pero para mí no era así. No quiero entrar en esta polémica más, pasará lo que tenga que pasar y no debemos concentrarnos en esto solo. Debemos concentrarnos en el fútbol', señaló Luka Modric.

El videoarbitraje (VAR), que ya fue protagonista cuando se instauró en el Mundial de Clubes de 2016, volvió a serlo este miércoles en Abu Dabi en la semifinal en que Real Madrid ganó a Al Jazira (2-1), en dos decisiones con suerte repartida, perjudicando y beneficiando a ambos equipos por igual.



Al Jazira pudo ponerse con una ventaja de 2-0, al marcar un segundo gol al inicio del segundo tiempo, pero el videoarbitraje se alió con el Real Madrid, por fuera de juego del marroquí Mbark Boussoufa (47) al tardar en darle el pase de la muerte su compañero Ali Mabkhout.



Pasada la media hora de partido, con 0-0 en el marcador, Casemiro marcó un gol que el brasileño Sandro Ricci, tras recurrir al videoarbitraje, anuló por fuera de juego de Karim Benzema.



"En el gol de Casemiro lo que pita es fuera de juego. No hablé con el árbitro. No vamos a entrar en detalles, el problema es que estamos tres o cuatro minutos para tomar una decisión y no es agradable, pero hay que sacar lo bueno de estas cosas", afirmó el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane.



"Si tomas la decisión rápidamente, pitas fuera de juego, pero pasan tres o cuatro minutos. Es raro", insistió.



Por su parte, el centrocampista croata del Real Madrid, Luka Modric, declarado mejor jugador del partido, y que el año pasado fue muy crítico con el videorbitraje, en su bautizo en el Mundial de Clubes de 2016, fue más comedido esta vez.

- Modric, más comedido -

"Dije lo que dije el año pasado. A algunos no les gustó. Es un poco confuso, todavía. En algunos aspectos puede ayudar al fútbol", estimó.



"El gol de Casemiro dicen que era fuera de juego porque Karim (Benzema) molestó a otro jugador, pero para mí no era así. No quiero entrar en esta polémica más, pasará lo que tenga que pasar y no debemos concentrarnos en esto solo. Debemos concentrarnos en el fútbol", señaló.



"Sé que nos ha ayudado en el segundo gol de ellos, pero en otras situaciones no ha ayudado. No quiero discutir con detalle este tema. Hay muchas opiniones al respecto. Puede ayudar en algunas cosas del juego, pero no podemos hacer nada", añadió.



Modric fue muy criticó con el VAR en el Mundial de Clubes del año pasado, en el que mostró su deseo de que esa tecnología "no continúe" porque "no es fútbol".



Por su parte, el técnico de Al Jazira, el holandés Henk Ten Cate, defendió a capa y espada la utilización del VAR.



"Creo que en estos torneos en los que hay tanto en juego, hay que utilizar todo tipo de técnicas. Les han anulado a ellos su gol y nos han anulado el nuestro por unos centímetros de fuera de juego. Si vemos la importancia de este tipo de decisiones, para hacer justicia es algo bueno, es algo que nos ayuda y creo que solo lleva un minuto o minuto y medio de analizarlo", explicó



"A todas las innovaciones, los jugadores se tienen que adaptar. Dentro de unos años nadie hablará, porque estarán acostumbrados. Es algo bueno, está muy bien. Al final, el mejor equipo ha ganado, pese a que en una decisión el videoarbitraje nos perjudicó. Los dos equipos que han llegado a la final se lo merecen", concluyó.